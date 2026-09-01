Linda Pani dice addio a L’Eredità: “È stata una mia scelta, non scagliatevi contro la Rai!”

Linda Pani lascia L’Eredità. La nota Professoressa del programma cambia azienda di riferimento e passa a Radio 105 a tempo pieno. Il video social per salutare affezionati e fan della trasmissione di Raiuno.

L’Eredità Summer si appresta a terminare il proprio percorso televisivo. Quando il celebre gioco di Raiuno tornerà nel tardo pomeriggio, lasciando l’access prime time ad Affari Tuoi, ci saranno tante novità. A partire da un gruppo rinnovato di Professoresse. La Rai ha aperto i casting per cercare nuovi volti femminili da abbinare alla trasmissione, saluta il programma anche Linda Pani. Co-conduttrice e Professoressa del format dal 2024.

Una gavetta particolare che l’ha vista, con merito, anche affermarsi nell’etere radiofonico grazie a Radio 105. Un volto diventato familiare. Non appena è stata ufficializzata la sua uscita di scena, gli affezionati della trasmissione si sono scagliati contro la Rai sui social. Molti speravano di ritrovare Pani anche nella nuova stagione. Allora la donna, ormai affermata conduttrice radiofonica, per spegnere le polemiche interviene sui social. “Mi hanno detto che ora posso farlo”, comincia così il video saluto agli estimatori.

Linda Pani chiarisce: “Ho lasciato io il programma”

Linda Pani ha lasciato L’Eredità per sua scelta. Si è congedata dal programma dopo che Radio 105 le ha dato maggiore margine di manovra. “Non riuscivo a gestire i molteplici impegni, non mi ha mandata via la Rai. Non prendetevela con l’azienda. Ho chiesto io di andare via, malgrado il programma sia sempre una parte importante del mio percorso”. Dunque Linda Pani vedrà L’Eredità da casa e, magari, anche lei come tanti proverà a risolvere la ghigliottina. Il celebre gioco finale del fortunato quiz di Raiuno. Ricordiamo che Pani, nel corso del format, si è distinta con professionalità ed estro.

I siparietti con Carlo Verdone e Francesco Totti nelle puntate speciali della trasmissione restano in archivio. L’ultima parola, ora, spetta agli utenti: riusciranno ad affezionarsi alle nuove Professoresse della trasmissione? Lo scopriremo in autunno. Per il momento L’Eredità Summer porta a termine il torneo dei campioni e ringrazia idealmente una veterana del programma come Linda Pani che sposta, attualmente, la sua competenza dall’etere televisivo a quello radiofonico con gli stessi risultati. Soddisfazione e riconoscenza, oltre a una spiccata professionalità, continuano ad essere le peculiarità migliori di una conduttrice che ha ancora molto da dare al panorama radiotelevisivo italiano.