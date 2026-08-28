Sigfrido Ranucci non sarà il conduttore della prossima edizione di Report. La Rai ha annunciato la nuova coppia di conduttori: Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti.

Sigfrido Ranucci non è più il conduttore di Report: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al suo posto

La Rai doveva prendere una decisione in questi giorni e lo ha fatto. Il comunicato ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio del 28 agosto 2026: Sigfrido Ranucci non è più il conduttore di Report. La trasmissione d’inchiesta in onda su Rai3 tornerà anche nel 2026 con nuove puntate a partire dal mese di ottobre. Al timone, però, non ci sarà più il noto giornalista ma sarà sostituito da due suoi colleghi che porteranno avanti il programma per tutta la stagione.

I nomi sono quelli di Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Quest’ultima già presente nella squadra del programma. Lo avevano chiesto nei giorni scorsi con una lettera aperta proprio gli inviati della trasmissione: “Se Ranucci deve essere rimosso, che venga scelta una risorsa interna. Altrimenti sarebbe come un commissariamento”. Viale Mazzini ha accolto l’appello dei giornalisti del programma. Report si salva, ma senza Ranucci.

Sigfrido Ranucci non condurrà Report

La soluzione alternativa, tuttavia, appare ibrida: Presutti è già nella squadra di Report e ne conosce le dinamiche. Piervincenzi è una figura del tutto nuova per la trasmissione della terza rete, ma è un volto noto del Servizio Pubblico avendo vinto il concorso in qualità di giornalista professionista. Oltretutto ha partecipato ad alcune trasmissioni di Rai2, come Nemo – Nessuno Escluso, per portare avanti la propria professione e il ruolo di inviato. Ora le cose cambiano per lui e i telespettatori di Report che avranno a che fare per la prima volta, dall’inizio del programma, con una conduzione duplice. Una soluzione alternativa che mette ora Ranucci in una posizione diversa dal recente passato.

Nel comunicato della Rai, che attesta il cambio di presentatori rispetto al prossimo futuro del format, non si fa menzione delle motivazioni che hanno portato a questa scelta. Nello specifico si legge: “La Rai comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo”.

La vicenda non è chiusa

Report dunque è pronto a cambiare pelle ulteriormente dopo l’addio di Milena Gabanelli nel 2016. L’ultima puntata è stata condotta il 28 novembre di quell’anno. Quando poi è subentrato a tutti gli effetti Sigfrido Ranucci, il quale ha lavorato con lei fianco a fianco nel passato della trasmissione. Ora si apre un nuovo capitolo tra cronaca, attualità e informazione. La vicenda Ranucci con la Rai sembra essere tutt’altro che chiusa. Un cambio di conduzione non cancella i sospesi fra le parti. L’ex conduttore di Report ha affermato che non accetterà ricollocazioni in azienda. Le prossime settimane saranno determinanti per capire il futuro del cronista. La trasmissione che conduceva ha già voltato pagina.