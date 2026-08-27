Rita De Crescenzo, nessun contributo dal MIC per la serie su Prime Video: il comunicato ufficiale che smentisce i finanziamenti

“Svergognata”, questo il titolo della serie dedicata a Rita De Crescenzo. Opera che, come abbiamo appreso noi di TvBlog direttamente da Gabriele Parpiglia, sarà su Prime Video anziché su Netflix una volta ultimato il montaggio. La nota TikToker, dunque, conoscerà la ribalta ulteriore anche grazie a un progetto mediatico costruito su misura. La regia del prodotto, sempre su indicazione di Gabriele Parpiglia, è affidata a Francesco Lettieri. Regista noto per numerosi video musicali importanti, fra cui quelli di Liberato e Calcutta, e la direzione del film Ultras. Ora cambia genere e si colloca in un ambito destinato a far discutere.

La parabola storica della donna conosciuta grazie ai social è controversa: in particolare per i suoi trascorsi e ripercussioni legate a rapporti non proprio semplici da gestire, tra famiglia e relazioni sentimentali, senza contare i contatti con alcuni esponenti non proprio raccomandabili dal punto di vista sociale. Si parla di personalità legate alla criminalità organizzata partenopea. Tutte figure appartenenti al passato recente della De Crescenzo.

La serie su Rita De Crescenzo è al montaggio

In molti si chiedono, soprattutto fra gli utenti social e non solo, se sia giusto concedere tutta questa notorietà a una personalità del genere che non ha alcuna apparente nota di merito. Se non quella di essere, nel corso degli anni, riuscita a spostare particolare consenso sulle piattaforme social con milioni di follower pronti a seguirla. Non necessariamente a emularla. Oggi, però, l’attenzione è l’unica valuta effettivamente spendibile: Prime Video lo sa e cavalca l’onda mediatica assieme a Groenlandia.

Si fa strada, tuttavia, un’altra questione. Rita De Crescenzo ha ottenuto, insieme a Prime Video, dei finanziamenti dal MIC per girare e autorizzare il prodotto seriale? La domanda resta e serpeggia, in queste ore, tra radio, giornali e social. Erano arrivati, tramite alcuni rumors, riferimenti ben precisi che lasciavano pensare a un coinvolgimento diretto del Ministero della Cultura. Posizione che TvBlog non ha mai caldeggiato perchè lo stesso Parpiglia ha detto ai nostri microfoni di non essere a conoscenza di certezze in merito a una questione tanto delicata.

Il MIC non ha finanziato il progetto seriale

Nel frattempo, però, a mezzo stampa è arrivata la smentita da parte dei canali ufficiali del MIC: nessuna domanda specifica è stata presentata dalla produzione dell’opera, si legge in una nota diramata a mezzo stampa, pertanto è impossibile parlare di aiuti erogati e finanziamenti elargiti. La serie tv non ha dunque l’approvazione e il contributo del MIC. Si tratta di un’opera interamente prodotta da Groenlandia con la collaborazione di Prime Video per quanto riguarda la distribuzione ufficiale.

Le certezze, a oggi, sono legate al rilascio della serie: il progetto è terminato, al momento è in fase di montaggio. Si attende soltanto la data di uscita. Prime vuole fare le cose con calma. La notizia della serie sta creando non poco appeal tra critiche e polemiche e l’azienda intende cavalcare quest’onda, facendo uscire piccoli indizi – fino al rilascio del trailer ufficiale – nei prossimi mesi. Infatti a oggi, da parte di Prime Video, non è arrivata nessuna smentita.

Business e promozione

Al contrario Netflix ha immediatamente chiarito la questione: l’azienda di Los Gatos non ha mai avuto il prodotto sul tavolo. Ora che anche il MIC si è sganciato dall’iniziativa non resta altro che attendere per vedere e capire il risultato finale di questo progetto. Il quale, però, ha già raggiunto il suo scopo: far parlare di sè, tanto e ripetutamente, affinché gli investitori possano fare promozione con l’aiuto del tamtam mediatico e della risonanza social. Anche questo è business, nello specifico marketing televisivo.