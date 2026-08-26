Eros Ramazzotti operato alle corde vocali: “L’intervento è andato bene, ora devo riposare”

Eros Ramazzotti è stato operato alle corde vocali. L’intervento è andato bene, ma il cantante è costretto a fermare i suoi prossimi impegni. Il messaggio social: “Appuntamento al 2027”.

La musica è finita, ma contrariamente a quel che afferma una celebre canzone gli amici non se ne vanno. Restano tutti accanto a Eros Ramazzotti, il quale si ferma e smette di cantare per un po’: nessuna crisi creativa o conflitto emotivo da superare. È una questione di salute. Il noto cantante, infatti, si è recentemente operato alle corde vocali. Un passaggio obbligato a 62 anni, in particolare modo per chi ha stressato – seppur con piacere, successo e fama – la voce per molto tempo. Ora è necessario un backup: rimettere le cose a posto tra riposo e riflessioni.

Questo intende fare l’artista che, subito dopo l’operazione, rassicura i fan con un breve messaggio: “L’intervento è andato bene, grazie per i messaggi d’affetto che sto ricevendo”. Ramazzotti, dunque, tornerà più in forma di prima, la sua agenda però deve essere ricalibrata. La convalescenza non aspetta, vuol dire che ad aspettare saranno gli altri. Appassionati che dovranno fare a meno dei concerti del loro beniamino. Il tempo è un lusso, ora Eros Ramazzotti se lo prende con interessi. Il messaggio cifrato è semplice: “Mi serve una pausa, ci risentiamo nel 2027”. Il riferimento è agli impegni presi in USA, Canada e America Latina.

Eros Ramazzotti operato alle corde vocali

“Il mio medico mi ha messo a riposo – spiega il cantautore – questo non mi permetterà di essere presente ad alcune date del tour mondiale”. Tasto pausa attivato, dunque, si sbloccherà tutto nel 2027. Intanto, però, Ramazzotti passerà la propria convalescenza in casa tra riflessioni e attesa, magari con qualche ispirazione in più. I periodi di stop forzato possono anche diventare l’occasione per affinare il proprio repertorio, magari con qualche creazione inedita.

Sappiamo bene che Eros Ramazzotti non si ferma mai: a casa compone, scompone, scrive e produce musica per sè stesso e gli altri. Ora ha un nuovo alleato: il tempo. Cercherà di sfruttarlo al meglio, così quando tornerà sui palchi d’Italia e del mondo avrà qualche sorpresa da proporre al pubblico sempre più impaziente. Oltre a corde vocali nuove di zecca. Ramazzotti, dunque, si è fermato ai box e il pit-stop sembra essere andato secondo i piani.

Concerti rimandati al 2027

Attualmente l’artista vorrebbe premere volentieri il tasto “avanti veloce” per lasciarsi alle spalle questa parentesi. Non è possibile, allora tanto vale abbracciare l’attesa nel miglior modo. Circondato dall’affetto dei fan e stimolato dall’ispirazione costante che gli daranno questi giorni felici tra convalescenza, relax e qualche gorgheggio per mettere alla prova i buoni frutti di un intervento. “Ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai”. Un assioma valido ancora oggi, non solo in musica ma anche e soprattutto nella quotidianità.