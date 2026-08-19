Milena Gabanelli, quel no a Report fa più rumore di qualsiasi polemica: la trasmissione diventa (anche) un caso politico

Milena Gabanelli torna a parlare di Report. O meglio: a non parlare di Report. La nota giornalista ed ex volto principale della trasmissione d’inchiesta di Raitre è stata interpellata da Il Giornale subito dopo l’arresto di Valter Lavitola, imprenditore ed editore, accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci (attuale Direttore della trasmissione) avvenuto nell’ottobre 2025. Gli è stata messa una bomba rudimentale sotto la macchina. Davanti la sua abitazione.

Da quel giorno sono partite indagini e accertamenti, nelle ultime settimane – non appena il nome di Lavitola è diventato sinonimo di artefice dell’attentato – si è complicata mediaticamewnte anche la figura di Ranucci. Il motivo è chiaro: Ranucci e Lavitola sono amici da tempo, per ammissione dello stesso cronista. Quindi, pubblicamente, si è insinuato il dubbio: possibile che Ranucci non sapesse nulla dell’attentato in programmazione? La risposta, delle autorità competenti che stanno indagando, fino a questo momento, è sì.

Report, il futuro è un’incognita

Il Direttore di Report è parte lesa nell’intera vicenda: non sapeva nulla dell’attentato ordito nei suoi confronti, alla base del quale c’era la volontà di Lavitola di far aumentare la scorta all’amico per spingerlo anche a intraprendere una carriera politica. Un movente complesso che gli inquirenti stanno analizzando e i legali di Ranucci hanno definito: “Delirante teatro della follia”. Il riferimento è al fatto che il giornalista non sospettava minimamente di un atteggiamento simile da parte di Lavitola, che considerava amico. Anche per via di alcune informazioni, relative ad altrettante inchieste, che negli anni ha ricevuto.

L’evoluzione delle indagini, tuttavia, mette in primo piano anche la Rai. La politica chiede a Viale Mazzini, con l’attuale Ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini in testa, di estromettere Ranucci da Report. Su quali basi? Secondo alcuni esponenti della maggioranza di Governo, dati i rapporti intrapresi da Ranucci con Lavitola la figura di cronista e Direttore non è più trasparente. Tradotto ancora meglio: una parte della politica italiana vorrebbe che l’attuale Direttore di Report rimanga ai box fin quando questa vicenda non sarà chiarita totalmente.

Ranucci in attesa di risposte dalla Rai

I legali di Ranucci rispondono che non ci sono le basi, anche leggendo le carte a disposizione, per sospendere Ranucci o rimuoverlo dal suo ruolo perché – fino a questo momento – risulta essere parte lesa del procedimento. Qualora arrivasse una sospensione, precisano gli avvocati, si tratterebbe “esclusivamente di un atto politico”. Il Comitato Etico della Rai, con a capo l’AD Giampaolo Rossi, a tal proposito non si è ancora espresso. Vuole analizzare nel dettaglio tutti gli incartamenti. Nel frattempo, però, proseguono le grandi manovre a Viale Mazzini.

Ecco, quindi, la ragione primaria per cui Il Giornale ha intervistato Milena Gabanelli: l’ex volto di Report sarebbe stata contattata per tornare alla conduzione e direzione del programma. La nota giornalista non si è sottratta all’intervista, ma ha dettato le sue condizioni: “Se volete un virgolettato sulla vicenda Ranucci, non lo avrete mai. Ne parlano già in troppi. Io mi chiamo fuori per rispetto a Ranucci e all’intera questione. Diciamo che ci sono voci che ipotizzerebbero anche il mio ritorno a Report. Diciamo anche che potrebbero avermelo chiesto e io ho risposto di no”.

Milena Gabanelli e il no secco ai vertici di Viale Mazzini

Le conferme, in tal caso, sono due: la prima è che Milena Gabanelli considera Report un capitolo importante della sua carriera, proprio per questo chiuso da tempo. L’altra conferma è che Viale Mazzini si sta muovendo su strade alternative. Ranucci continua a lavorare alle nuove puntate di Report, che tornerà in autunno, ma a oggi esiste la possibilità concreta che potrebbe non essere lui a condurle e dirigerle. Non ci sono ancora certezze, ma le grandi manovre della Rai sono un dato di fatto.

Assodato, se vogliamo, anche dalla rivelazione della Gabanelli. Il Servizio Pubblico non allontana Ranucci dal suo incarico, finora, ma si sta guardando intorno per cercare eventuali alternative. Una partita a scacchi non ancora finita, entrata nella sua fase più cruciale che vede la componente giudiziaria e quella mediatica procedere di pari passo.