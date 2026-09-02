Report, il Direttore della Direzione Approfondimento Rai incontra i giornalisti: i possibili scenari per il futuro

Un pomeriggio infuocato dalle parti di Viale Mazzini. Paolo Corsini, Direttore della Direzione Approfondimento Rai, incontra la squadra di giornalisti in quota a Report. Una riunione fissata da settimane in cui si doveva arrivare a un punto di incontro. Ancora non trapela nulla dalle parti del quartier generale della tv di Stato. Quel che è certo è il punto degli inviati storici del programma: senza Ranucci non si va avanti. La Rai ha estromesso il conduttore dalla trasmissione di Rai3 affidando il ruolo a due nuovi volti.

Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Giornalisti che la squadra attuale di cronisti non approverebbe, dato che secondo il collettivo l’allontanamento di Ranucci sarebbe esclusivamente una “mossa politica”. Parole che la squadra di lavoro ha ribadito alle alte sfere di Viale Mazzini a più riprese: tutti sarebbero pronti a rassegnare le proprie dimissioni. Qui si presenta il primo grave problema per la Radiotelevisione Italiana: la trasmissione, con la nuova serie di puntate, è stata annunciata per il prossimo 8 novembre 2026.

Report, Corsini a colloquio con i giornalisti

Quindi o si riesce a trovare un punto di incontro con la squadra di lavoro di Report, oppure dovrà cominciare un vero e proprio restyling che potrebbe portare allo slittamento ulteriore del programma. Ipotesi che i vertici di Viale Mazzini, al momento, non vogliono prendere in considerazione. Dunque non resta che parlare: Ranucci per risolvere la questione dovrebbe tornare al suo posto. Rai non sembra essere intenzionata ad accontentare il gruppo di lavoro.

Allora che si fa? In primis, come riporta Fanpage, si deve trovare una soluzione alternativa a Presutti e Piervincenzi che non hanno presenziato al meeting con Corsini. Primo segnale indicativo: i due nuovi conduttori designati del programma non piacciono a cronisti e croniste di Report che, come hanno già ribadito, se Ranucci non può essere reintegrato preferirebbero una conduzione derivante dalla squadra stessa. Prendere cioè qualcuno che già lavorava fianco a fianco con Ranucci, come fece Milena Gabanelli quando lasciò la postazione di comando al suo collega.

La Rai valuta ogni scenario possibile

Su questa possibilità Corsini starebbe valutando il da farsi: le riunioni, come quella avvenuta questo pomeriggio, servono proprio per trovare una quadra. La prima soluzione, attualmente impossibile da realizzare, sarebbe quella di richiamare Ranucci. Altrimenti, per evitare ripercussioni collettive, bisogna trovare una conduzione alternativa e condivisa lontano dalle figure di Piervincenzi e Presutti sgradite al resto del gruppo di lavoro di Report.

Se inviati e inviate verranno ascoltati e accontentati, allora si comincerà a lavorare già in vista dell’8 novembre 2026. Le inchieste sarebbero già sul tavolo. Nel senso che i cronisti e le croniste stanno lavorando alacremente per completare i servizi che saranno eventualmente trasmessi i primi di novembre come da accordi presi. Altrimenti, se non ci sarà un punto di incontro fra le parti, Report potrebbe slittare a gennaio in una veste completamente rinnovata.

Presutti e Piervincenzi al centro del dibattito

La differenza, in questo caso, la faranno le intenzioni dell’azienda. Se Presutti e Piervincenzi saranno cambiati in corso d’opera per far posto a Ranucci o ad altri conduttori (da scegliere nella squadra attuale del programma, lontano da condizionamenti esterni), allora la trasmissione d’inchiesta di Rai3 inizierà senza strappi. In caso contrario, questa partita a scacchi catodica (che include anche una parte politica) si arricchirà di un nuovo capitolo.