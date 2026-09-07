Affari Tuoi, una comunicazione sempre più social: il gioco di Raiuno conquista il pubblico anche online

Affari Tuoi cerca di accattivare il pubblico con una comunicazione sempre più social: il contributo delle piattaforme online è fondamentale prima, durante e dopo ogni puntata del programma.

La nuova edizione di Affari Tuoi comincia da Milano, Stefano De Martino ha salutato il Teatro delle Vittorie in Roma lo scorso anno. Il trasloco dalle parti di Via Mecenate, però, non ha intaccato il nuovo stile della trasmissione. Ci sono i siparietti con Herbert Ballerina, restano i balli dopo una chiamata importante.

Le coreografie di Martina Miliddi e tutto quello che ha portato il gioco dei pacchi a insidiare nuovamente La Ruota della Fortuna, un confronto sempre più serrato quello in access tra Gerry Scotti e il Direttore Artistico di Sanremo. A tal proposito: De Martino è sicuramente più sciolto rispetto al passato, ora è al centro di una macchina televisiva che padroneggia perfettamente e sente il calore del pubblico e il favore degli ascolti dalla sua.

Affari Tuoi strizza l’occhio ai social

La stagione è appena cominciata, ma resta importante coltivare espedienti per il prossimo futuro. Il consenso della platea televisiva ormai non si guadagna più esclusivamente davanti alle telecamere. Bisogna esserci anche quando la luce rossa si spegne. In che modo? Grazie ai social. La pagina ufficiale della Rai, infatti, dallo scorso anno mostra una serie di backstage di preparazione delle puntate. Con De Martino ed Herbert ballerina, il divertimento è assicurato anche online. Questa mossa è molto furba, in ambito mediatico. I giovani, infatti, hanno cominciato a seguire la trasmissione con più assiduità.

Il motivo è semplice: vedono quanto accade sui social e vogliono confermare la loro curiosità accendendo il televisore per capire se effettivamente tutto quel che viene anticipato poi si verifica nel corso delle singole puntate. Affari Tuoi viene registrato ciclicamente, ma in questo modo si ha l’illusione di essere sempre in diretta. Appena si conclude un appuntamento in preserale, ci sono i social ad accompagnare gli utenti sino alla prossima puntata.

La nuova comunicazione del programma

Like e commenti non mancano, un modo per accattivare la platea televisiva anche in altri luoghi. Come direbbero gli esperti: incrementare il proprio brand è fondamentale. La Rai lo sta facendo cercando di cavalcare i trend online senza scimmiottarli. Nel caso di Affari Tuoi funziona molto il formato intervista: i protagonisti del programma raccontano cosa sta succedendo dietro le quinte fra aneddoti e curiosità.

La “rubrica” che si crea paga sul piano delle visualizzazioni e aumenta l’interesse verso le puntate stesse della trasmissione. Insomma, Affari Tuoi fra tv e social sta diventando ulteriormente un appuntamento fisso. Lo spettacolo non si ferma mai, forse è per questo che l’access prime time si appresta a essere una finestra sempre maggiore per l’intrattenimento di qualità. Dentro e fuori dal piccolo schermo.