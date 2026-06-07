Affari Tuoi, De Martino “protegge” Martina Miliddi: cosa succede
Tensione e colpi di scena ad Affari Tuoi! Mentre la partita di Giulia finisce malissimo, Stefano De Martino chiama al centro dello studio Martina Miliddi.
La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 5 giugno ha regalato al pubblico del pre-serale di Rai 1 un concentrato di emozioni opposte: se da un lato il percorso della concorrente in gara si è trasformato in un vero e proprio incubo strategico, dall’altro l’atmosfera in studio è stata impreziosita dai consueti siparietti guidati da Stefano De Martino.
Il conduttore partenopeo, supportato dalle incursioni comiche di Herbert Ballerina, ha confermato la sua grande spontaneità, ma a catturare l’attenzione dei telespettatori è stato soprattutto un momento di forte complicità e protezione nei confronti della ballerina Martina Miliddi.
Per la sfidante della serata, invece, la Dea Bendata ha decisamente voltato le spalle, trasformando una partita nata sotto i migliori auspici in una ritirata a mani vuote.
Il tracollo di Giulia e il retroscena su Martina Miliddi: ecco cosa è successo in studio
A tentare la fortuna davanti ai pacchi blu e rossi è stata Giulia, rappresentante di Firenze, accompagnata dal fidanzato Alessio. L’avvio del match aveva illuso la coppia, grazie a una serie di chiamate fortunate che facevano sperare in un finale scoppiettante.
La situazione è però precipitata quando sul tabellone sono sfumati i primi premi di peso, spingendo la concorrente toscana a una mossa d’azzardo: cedere il proprio pacco numero 5 per agguantare il 17. La decisione non ha invertito la rotta, lasciando la partita in un instabile equilibrio e portando la coppia a rifiutare progressivamente tutte le proposte del Dottore, compreso un assegno da 17mila euro e un decisivo cambio pacco.
Il rimpianto più grande resta legato proprio a quest’ultimo rifiuto, dato che il pacco inizialmente adocchiato da Alessio custodiva il bottino massimo da 300mila euro. Rimasti senza paracadute, i due hanno tentato l’ultima spiaggia della “Regione Fortunata” puntando su Liguria e Campania, ma il verdetto finale ha premiato l’Umbria, sancendo il loro definitivo ko senza vincite.
A risollevare il morale dello studio ci ha pensato lo stesso De Martino con un caloroso fuoriprogramma dedicato a Martina Miliddi. Poiché il pacco della ballerina è rimasto blindato fino alle battute finali del gioco, privandola della consueta performance artistica, il conduttore è intervenuto ironicamente in sua difesa convocandola al centro dello studio tra gli applausi: “Martina vieni qui per favore. Lei era pronta per ballare, ma non l’avete fatta ballare”.
L’episodio ha riacceso i riflettori sul profondo legame professionale e d’affetto che unisce i due, nato ai tempi di Amici di Maria De Filippi quando De Martino ricopriva il ruolo di giudice del Serale.
È stata la stessa Miliddi a confermare in passato come la sua presenza nel cast del game show di Rai 1 sia dovuta a una chiamata diretta del presentatore, un’opportunità che l’ha spinta a rientrare immediatamente in Italia mentre si trovava in vacanza alle Seychelles.
Un rapporto che la ballerina descrive come un legame fraterno, basato su una costante protezione e su una profonda gratitudine per la fiducia che il conduttore continua a dimostrarle sul piccolo schermo.