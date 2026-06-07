Affari Tuoi, De Martino “protegge” Martina Miliddi: cosa succede

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 5 giugno ha regalato al pubblico del pre-serale di Rai 1 un concentrato di emozioni opposte: se da un lato il percorso della concorrente in gara si è trasformato in un vero e proprio incubo strategico, dall’altro l’atmosfera in studio è stata impreziosita dai consueti siparietti guidati da Stefano De Martino.

Il conduttore partenopeo, supportato dalle incursioni comiche di Herbert Ballerina, ha confermato la sua grande spontaneità, ma a catturare l’attenzione dei telespettatori è stato soprattutto un momento di forte complicità e protezione nei confronti della ballerina Martina Miliddi.

Per la sfidante della serata, invece, la Dea Bendata ha decisamente voltato le spalle, trasformando una partita nata sotto i migliori auspici in una ritirata a mani vuote.

Il tracollo di Giulia e il retroscena su Martina Miliddi: ecco cosa è successo in studio

A tentare la fortuna davanti ai pacchi blu e rossi è stata Giulia, rappresentante di Firenze, accompagnata dal fidanzato Alessio. L’avvio del match aveva illuso la coppia, grazie a una serie di chiamate fortunate che facevano sperare in un finale scoppiettante.

La situazione è però precipitata quando sul tabellone sono sfumati i primi premi di peso, spingendo la concorrente toscana a una mossa d’azzardo: cedere il proprio pacco numero 5 per agguantare il 17. La decisione non ha invertito la rotta, lasciando la partita in un instabile equilibrio e portando la coppia a rifiutare progressivamente tutte le proposte del Dottore, compreso un assegno da 17mila euro e un decisivo cambio pacco.

Il rimpianto più grande resta legato proprio a quest’ultimo rifiuto, dato che il pacco inizialmente adocchiato da Alessio custodiva il bottino massimo da 300mila euro. Rimasti senza paracadute, i due hanno tentato l’ultima spiaggia della “Regione Fortunata” puntando su Liguria e Campania, ma il verdetto finale ha premiato l’Umbria, sancendo il loro definitivo ko senza vincite.

A risollevare il morale dello studio ci ha pensato lo stesso De Martino con un caloroso fuoriprogramma dedicato a Martina Miliddi. Poiché il pacco della ballerina è rimasto blindato fino alle battute finali del gioco, privandola della consueta performance artistica, il conduttore è intervenuto ironicamente in sua difesa convocandola al centro dello studio tra gli applausi: “Martina vieni qui per favore. Lei era pronta per ballare, ma non l’avete fatta ballare”.

L’episodio ha riacceso i riflettori sul profondo legame professionale e d’affetto che unisce i due, nato ai tempi di Amici di Maria De Filippi quando De Martino ricopriva il ruolo di giudice del Serale.

È stata la stessa Miliddi a confermare in passato come la sua presenza nel cast del game show di Rai 1 sia dovuta a una chiamata diretta del presentatore, un’opportunità che l’ha spinta a rientrare immediatamente in Italia mentre si trovava in vacanza alle Seychelles.

Un rapporto che la ballerina descrive come un legame fraterno, basato su una costante protezione e su una profonda gratitudine per la fiducia che il conduttore continua a dimostrarle sul piccolo schermo.