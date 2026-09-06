Che Tempo Che Fa, i social diventano sempre più grandi: un milione di follower su Instagram per il programma

Che Tempo Che Fa cresce anche sui social. Un milione di utenti su Instagram e altrettanti affezionati sono su Facebook: l’uso delle piattaforme per il programma è un’arma in più in termini di promozione.

Che Tempo Che Fa guadagna un altro grande successo. Il pubblico aumenta anche sui social, la trasmissione di Fabio Fazio raggiunge il milione di follower su Instagram dopo averlo ottenuto anche su Facebook. I dati confermano che il programma potrebbe anche superare tali parametri numerici nel prossimo futuro. Un “bottino” da coltivare per aiutare i valori Auditel nel corso della stagione. Il Nove è un’emittente molto particolare che vive di sperimentazione: i numeri di CTCF servono anche a far viaggiare l’emittente su vette diverse.

Superare, in talune occasioni, l’11% di Share vuol dire confermare un appeal su cui lavorare nel corso dei mesi. Il seguito televisivo, oggi, si certifica anche grazie ai social. Nello specifico Che Tempo Che Fa utilizza gli account ufficiali per annunciare gli ospiti del programma e creare contenuti specifici che portano gli estimatori dietro le quinte.

Che Tempo Che Fa continua a crescere

Una scelta saggia soprattutto se non si può contare, spesso, su una presenza massiccia a livello televisivo durante la settimana. Tradotto: CTCF, quando era sulle reti Rai, spingeva meno sui social perchè i promo della trasmissione andavano in maniera ciclica durante la settimana. Se c’era un ospite illustre, gli spot si ripetevano – come un tormentone – per ricordare all’utente medio di sintonizzarsi. Questo è avvenuto quando la trasmissione, nella fattispecie, era prima su Raidue, poi su Raitre e infine su Raiuno per poi tornare alla terza rete.

In questo giro catodico durato anni vi era una sola certezza: il pubblico delle reti del Servizio Pubblico era fidelizzato. La platea televisiva anche quando non guardava Che Tempo Che Fa era in pianta stabile sulla tv di Stato. Quindi aveva modo di incrociare, anche solo distrattamente, i promo della trasmissione che davano l’appuntamento alla domenica.

L’importanza dei social

Sul Nove avviene la stessa cosa, ma in forma minore. Durante la settimana il pubblico dell’emittente targata WBD è minore rispetto al bacino d’utenza che poteva e può avere la Rai. Allora, oltre ai promo televisivi, serve un incentivo ulteriore affinché il pubblico si ricordi di guardare Che Tempo Che Fa. Se il fan è fidelizzato, allora ci sono meno problemi. In caso contrario, ovvero quando si tratta di andare a cercare nuove fasce di pubblico, serve una “catapulta” ulteriore che è rappresentata dai social.

Essere presenti online, in maniera preponderante, vuol dire anche portare più utenti sul piccolo schermo. Se il calciatore famoso è ospite da Fazio e la redazione del programma posta un video promozionale su Instagram, anche il giovane che magari non ha mai visto la trasmissione prima sarà portato ad accendere la tv e andare sul Nove. Le parole del suo beniamino diventano strumento di interesse e curiosità che porta ascolti e consensi al programma.

Auditel e visualizzazioni

Una vera e propria catena di occasioni da sfruttare che, quando si ha un milione di follower, che diventano due se si considera anche la pletora di affezionati su Facebook, sono la leva principale per il sostentamento – in termini di riscontro Auditel – del programma. Dunque essere un riferimento per lo Share è importante, ma diventare un punto fermo sui social oggi è fondamentale. La nuova televisione passa anche dal mondo online. Che Tempo Che Fa lo ha capito da due anni, appena ha rifatto da zero la propria immagine social è cominciata una risalita che ha portato il format a toccare vette inesplorate. La scoperta di nuovi mondi, dentro e fuori la Rete, non è ancora finita.