Andy Diaz Hernandez a Ballando Con Le Stelle: il triplista cubano nel cast ufficiale del programma

Ballando Con Le Stelle si arricchisce di nuovi volti e altrettante novità importanti. La 21esima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci è al centro della scena televisiva. L’inizio della nuova stagione è previsto per il prossimo 3 ottobre 2026, ma il fermento comincia dai mesi estivi. Il finale della bella stagione, infatti, ha visto i partecipanti al talent show mettersi in mostra, dentro e fuori le piattaforme social, per annunciare la propria presenza all’interno del programma.

Una serie di mini-trailer, uno più originale dell’altro, che hanno accompagnato l’estate degli appassionati. I quali si sono divertiti, insieme a Milly Carlucci, a scoprire chi avrebbe popolato la pista da ballo dello studio di Saxa Rubra. La conduttrice, naturalmente, sapeva già tutto ma è fondamentale tenere alto l’interesse online in attesa di tornare in diretta con le varie fasi della gara. Il cast è quasi al completo, un altro annuncio ha fatto saltare idealmente sulla sedia gli estimatori del format. Insieme agli altri partecipanti del programma, infatti, ci sarà anche Andy Diaz Hernandez.

Andy Diaz Hernandez alla corte televisiva di Milly Carlucci

Un’altra presenza sportiva importante dopo l’approdo di Alessandro Matri. Calcio e non solo. Hernandez è un triplista cubano naturalizzato italiano che ha stabilito il record nazionale di salto del triplo, riuscendo a superare il precedente primato di 17,75 metri appartenuto a Fabrizio Donato. Il quale allena proprio Hernandez dopo averlo aiutato con le pratiche di inserimento nel nostro Paese. Una figura che mancava all’interno del nutrito gruppo di ballerini illustri. Si va da Aurora Ramazzotti a Jimmy Ghione, per arrivare poi a Noemi Bocchi e Manuela Moreno passando per Monica Guerritore e Massimo Ghini.

Il triplista ha annunciato la sua presenza tramite un balletto con la nonna. Il video su Instagram ha già ottenuto numerose interazioni. Ora i fan vogliono vederlo sulla pista da ballo: le premesse per fare bene ci sono tutte, in un’edizione ricca di colpi di scena e importanti novità. Manca ancora l’ultima parola (quella definitiva) sulla giuria che toglierà ogni dubbio per quanto concerne le figure presenti dietro al bancone: l’uscita di scena di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli renderà tutto più accattivante.

Dalla pista di atletica alla pista da ballo

Il pubblico vuole sapere chi prenderà il loro posto tra indiscrezioni e qualche conferma attesa. Non mancheranno le iniziative per rendere note queste ultime scelte. Intanto Andy Dia Hernandez scalda i motori: la nonna resta la sua prima fan, ma ne arriveranno molti altri. L’appuntamento è fra poco meno di un mese, poi le prove generali dovranno lasciare il posto alle prime decisioni ufficiali. Una gara resta tale anche lontano dalle piste di atletica leggera.