Mai Più – Donne oltre la violenza: Mediaset Infinity porta alla Mostra di Venezia il docufilm sulla violenza di genere

Il progetto di Infinity LAB firmato da Marco Cortesi e Mara Moschini sarà presentato il 10 settembre al Lido e arriverà in piattaforma il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Mediaset Infinity e Infinity LAB approdano all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con MAI PIÙ – Donne oltre la violenza, il nuovo docufilm dedicato alla lotta contro la violenza di genere. La presentazione ufficiale è in programma il 10 settembre, mentre l’opera sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dal 25 novembre 2026 — una data non casuale: è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Diretto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini — la coppia autoriale già dietro al docu-reality sull’educazione affettiva Effetto Domino, presentato quest’estate al Giffoni — il docufilm dà voce e spazio alle storie di riscatto e di speranza di quattro donne, affrontando con urgenza e sensibilità un tema di fondamentale importanza sociale.

La presentazione si terrà il 10 settembre alle ore 14:00 nella cornice del 32° Forum FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), allo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Il Forum, da sempre attento al futuro del cinema d’autore e indipendente, ospiterà i registi e i referenti del progetto; durante l’incontro verrà proiettato in anteprima assoluta un breve estratto del documentario.

«Presentare questo docufilm a Venezia è una gioia immensa, da condividere con l’intera squadra del progetto», dichiarano Marco Cortesi e Mara Moschini. «In Mai Più raccontiamo la storia di quattro donne straordinarie: ascoltare le loro battaglie contro la violenza di genere ci ha profondamente cambiati, e ora desideriamo far conoscere le loro storie a più persone possibile. Questo prestigioso palcoscenico permetterà ai valori di dignità e rispetto di giungere ancora più lontano. Tutto ciò non avrebbe mai visto la luce senza Infinity LAB, che ha fatto qualcosa di straordinario: ha trasformato un’idea in realtà, premiando la passione e la voglia di raccontare storie capaci di cambiare chi le ascolta».

Il progetto è prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti, con la regia video di Bernardo Brizi, la direzione di produzione di Giulia Ferretti e il supporto del Comune di Russi. La presenza al Lido conferma la vocazione di Infinity LAB e Mediaset Infinity come incubatore creativo, capace di portare all’attenzione del grande pubblico e dei festival internazionali prodotti audiovisivi coraggiosi e di impatto culturale.

MAI PIÙ – Donne oltre la violenza sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dal 25 novembre.