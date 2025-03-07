Concorrente dell’ultima edizione di Tale e quale show, Giulia Penna è ora alla conduzione di Restyle su Real Time. L’intervista

Giulia Penna a TvBlog: “Con Tale e quale show ho capito che mi piacerebbe fare televisione”

È stata una delle rivelazioni della scorsa edizioni di Tale e quale show dato che il suo nome, quando venne annunciato, non era noto ai più. Giulia Penna vantava già un importante seguito sui propri social – sia su Instagram che su TikTok supera il milione di followers – ma non aveva mai avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico televisivo generalista.

Lo show di Carlo Conti le ha dato per primo questa opportunità e da lì per lei è incominciata la sua carriera televisiva. Durante Sanremo è stata inviata di La volta buona, oggi è alla conduzione su Real Time di Restyle, un programma che si occupa di second hand. Grazie anche a degli esperti, le ragazze protagoniste di ogni puntata individuano tre look di abiti già usati che si confanno alla propria personalità. Il programma, che ha debuttato nel palinsesto di Real Time lo scorso sabato, andrà in onda con due nuove puntate domani, sabato 8 marzo, e con l’ultima puntata sabato 15 marzo.

Per parlare di questo attuale impegno televisivo e delle esperienze fatte negli ultimi mesi, TvBlog ha intervistato Giulia Penna.

Tutto è iniziato da Tale e quale show. Come è nata la sua partecipazione?

Ho fatto un provino e ho avuto la fortuna di essere piaciuta. Avevo portato tantissime canzoni come imitazioni. A me è sempre piaciuto il programma: lo seguo da quando ero piccola. Ho sempre desiderato farlo e ora riconosco che tutte le cose belle che sono arrivate poi in questi mesi sono partite da lì.

In passato aveva già tentato dei provini per la trasmissione?

Avevo inviato dei provini in passato, ma non erano mai andati a buon fine.

Come ha vissuto l’esperienza di Tale e quale show?

Per me Tale e quale è stata una scuola: facevamo nel corso della settimana lezioni di canto, ballo, recitazione. È stata un’esperienza completa, che mi ha permesso di crescere molto. A questo si unisce la fortuna di aver lavorato con un grande professionista come Carlo Conti. Per me in quell’esperienza c’è stato sia tanto divertimento che tanta crescita dal punto di vista professionale.

Le ha fatto scoprire o capire qualcosa circa il suo futuro professionale?

Mi ha fatto sicuramente capire che mi piacerebbe fare televisione: questo indubbiamente l’ho capito bene.

Il canto, dunque, passa in secondo piano o resta un terreno da coltivare in parallelo rispetto alla televisione?

La musica nella mia vita c’è sempre stata, anche prima che arrivassi a Tale e quale. In questo momento mi immagino uno show in cui musica e conduzione si possano coniugare. La passione per il canto sicuramente non smetterà mai di esistere, così come quella, ad esempio, per la recitazione.

Nel 2014 partecipa alle audizioni di X Factor, non venendo presa. Considera quello il punto d’inizio della sua carriera artistica?

Fu un provino un po’ matto (Penna si spogliò e rimase con addosso un vestito da Wonder Woman, cantando We found love, n.d.r.). Dopo partecipai anche al Festival di Castrocaro, ma quella a X Factor è stata sicuramente l’esperienza in cui ho iniziato a far parlare di me.

Dopo essere stata artista di strada a Roma, nel 2016 arriva a Milano per essere divenuta virale con un video su Facebook. Le porte del mondo dello spettacolo non le si aprono però con facilità. Quale ricordo conserva di quegli anni?

Come in tutti gli inizi c’è stata un’importante dose di fatica. Devo ammettere che quella però continua a esserci (ride, n.d.r.). Ancora oggi sento di dovermi fare conoscere e di continuare a mettermi in gioco. Ricevere alcune porte in faccia a volte è stato emotivamente destabilizzante, ma oggi sento di aver trovato la giusta squadra di lavoro e che le cose stanno iniziando ad andare per il verso giusto.

Attualmente è alla conduzione di Restyle su Real Time. Come sta affrontando la sua prima prova da conduttrice?

Restyle è un programma con cui mi sono divertita tantissimo. È una trasmissione in cui si parla di moda, di second hand, ma anche di storie vere, che mi hanno emozionato molto: infatti in una puntata sono io a piangere e non le concorrenti.

Con Warner Bros. Discovery ci sono già altri progetti all’orizzonte o si tratta per ora di un’esperienza isolata?

A me piacerebbe ripetere questa esperienza, ma il futuro è imprevedibile: anche questo fa parte del nostro lavoro. Io cerco di accogliere tutto con gratitudine e serenità, per quanto possibile.

Durante Tale e quale show ha dichiarato di avere dei singoli pronti da fare uscire. A breve pubblicherà qualcosa?

Ci stiamo lavorando, cercando il team giusto per fare uscire tutto. La musica continua a esserci nei miei piani.

Se si dovesse vedere un giorno a Sanremo, si vedrebbe più nei panni di cantante o di co-conduttrice?

Sarebbe bello poter fare entrambe le esperienze. Il mio sogno sarebbe comunque quello di salire su quel palco: in quale veste non conta.

Il prossimo anno potrebbe presentare una canzone per partecipare in gara tra i Big, sfruttando anche la conoscenza di Carlo Conti?