Da Mediaset a Tale e Quale Show: chi si candida, l’appello a Carlo Conti

Uno dei volti noti di Mediaset si è candidato a prendere parte a Tale e Quale Show. Carlo Conti ci farà un pensiero?

Cominciano a scaldarsi i motori dell’edizione 2025-2026 di Tale e Quale Show. Carlo Conti si appresta a tornare in televisione dopo il programma Ne vedremo delle belle. La prossima settimana il conduttore fiorentino dovrebbe dare l’annuncio ufficiale del cast che animerà la prossima stagione dello show delle imitazioni (giunto alla quindicesima edizione).

A maggio Conti ha già rivelato i nomi dei giurati del programma di Rai 1. Squadra che vince non si cambia. Il presentatore ha confermato la giuria composta da Alessia Marcuzzi – subentrata lo scorso anno al posto di Loretta Goggi -, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

La prima puntata dello show è prevista per venerdì 26 settembre, mentre il gran finale che decreterà il vincitore avrà luogo il 7 novembre. Per quanto riguarda i partecipanti, diversi personaggi si sono sottoposti ai provini per entrare nel cast. E proprio in queste ore un volto noto di Mediaset si è candidato a partecipare al programma.

Appello a Carlo Conti: la candidatura del volto noto di Mediaset a Tale e Quale Show

In occasione del Giffoni Film Festival. dove presentava il nuovo film dei Puffi, Luca Laurenti – che dà vita a due personaggi del film ovvero Gargamella e Razamella – si è fermato ai microfoni di SuperGuidaTv. Il redattore ha ricordato alla storica spalla di Paolo Bonolis quanto sia diventata virale sui social la sua incursione nella scorsa edizione di Tale e Quale Show.

Quale migliore occasione per chiedere al poliedrico showman se parteciperebbe anche come concorrente al prestigioso programma Rai? A quel punto il protagonista di Avanti un altro non si è tirato indietro. Laurenti ha subito dichiarato che accetterebbe senza pensarci due volte una eventuale proposta di Carlo Conti.

«Quando si tratta di cantare o Tale e quale o Tale e un altro quando si canta si canta… Tutte le cose che faccio, le faccio con lo spirito di bambino… Se ti chiamano io ci vado… », ha detto Laurenti. La palla insomma passa al conduttore di Tale e Quale Show.

In attesa di sapere se l’auto candidatura di Luca Laurenti verrà presa in considerazione, in questi giorni il portale Affari Italiani ha fatto i nomi dei vip che in queste settimane hanno preso parte al casting di Tale e Quale Show 2025-2026.

Stando alle indiscrezioni divulgate da Affari italiani, in lizza per entrare nel programma del venerdì sera di Rai 1 ci sarebbero gli ex GF Pamela Petrarolo e Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti. Sembra anche che da Ballando con le stelle possa arrivare il parrucchiere Federico Fashion Style. Tra gli altri nomi in ballo, rivela sempre Affari Italiani, ci sarebbero anche l’imitatrice Federica Cifola, Max Paiella, Giulia Ottonello, Gianni Ippoliti, Greta e Marco Stabile.

Come anticipato, la nuova edizione di Tale e Quale Show dovrebbe esordire venerdì 26 settembre per concludersi con il gran finale del 7 novembre che eleggerà il vincitore. Lo show farà spazio poi ad Antonella Clerici e al suo The Voice Senior.