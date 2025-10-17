Torna il talent show e varietà condotto da Carlo Conti. Chi sarà il misterioso giudice della quarta puntata e quali celebrità della canzone saranno imitate dai vip in gara.

Tale e Quale Show, anticipazioni stasera 17 ottobre: chi è il quarto giudice, le sfide

L’intrattenimento di Rai 1 torna stasera a divertire il pubblico del prime time con i travestimenti e le sfide di Tale e Quale show. Appuntamento alle 21:30 con il programma che mescola talent e varietà sotto la rodata guida di Carlo Conti, storico conduttore dello show musicale che assiste alle trasformazioni settimanali di dieci celebrità, pronte a indossare i panni di un’icona musicale differente per sfidarsi davanti alla giuria.

Quella di stasera sarà la quarta tappa del cammino di Tale e quale show 2025 nel palinsesto serale di Rai 1, come sempre in diretta da Roma. Oltre ai concorrenti, vero cuore pulsante della trasmissione, l’altro punto di forza del programma è rappresentato dalla giuria. Anche in questa edizione Carlo Conti ha voluto al suo fianco i tre giurati dello scorso anno, vale a dire Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Quest’anno però è prevista anche la presenza di un quarto giurato. Il ruolo di giudice nella terza puntata di Tale e Quale show ha visto come protagonista Leonardo Pieraccioni, l’amico di una vita che ha ricomposto per una serata il “trio toscano” con Conti e Panariello. Nella serata di oggi ci sarà spazio per un altro giudice, accanto alle immancabili sfide tra le celebrity del programma.

Tale e Quale show, anticipazioni della quarta puntata: le sfide tra i vip e il quarto giudice misterioso

Il quarto giudice di Tale e Quale show in questa serata – la quarta del programma – sarà l’attore e cabarettista milanese Andrea Pucci (pseudonimo di Andrea Baccani). Toccherà a lui affiancare i tre giudici fissi nel compito di assegnare i voti ai concorrenti dell’edizione 2025 del popolare varietà diretto e condotto da Carlo Conti sulla rete ammiraglia Rai.

Come sempre i vip in gara si sfideranno a colpi di musica e imitazioni non solo delle figure dei cantanti ma anche del loro stile vocale in una reinterpretazione dal vivo dei brani d’autore più famosi. I dieci concorrenti anche stasera si esibiranno prima di sottoporre le loro performance al vaglio dei quattro giudici di Tale e Quale show.

Quali saranno le imitazioni ufficiali di questa quarta serata? Antonella Fiordelisi sarà chiamata a trasformarsi in Anna (la cantante di Drippin in Milano) mentre Carmen Di Pietro vestirà i panni della celebre star canadese del pop Celine Dion. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno rispettivamente Renato Carosone e Rocco Hunt.

Gianni Ippoliti dovrà imitare Gianni Morandi. Invece le Donatella dovranno tramutarsi in Paola & Chiara. Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Anna Tatangelo e Pamela Petrarolo per una sera diventerà Ivana Spagna. Peppe Quintale si cimenterà nella figura di Tony Hadley mentre Samuele Cavallo darà corpo (e voce) a Massimo Ranieri. Infine Tony Maiello sarà Harry Styles.