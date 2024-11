Tale e quale show: chi sono i coach del varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti

Stasera, in prima serata, su Rai 1, andrà in onda, la finalissima di ‘Tale e quale show’, con la conduzione di Carlo Conti. Dopo tante settimane di prove e performance, verrà, finalmente, proclamato il vincitore (o la vincitrice) di questa quattordicesima edizione che devolverà il montepremi di 30.000 euro all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Gli undici protagonisti, settimana dopo settimana, sono supportati dal lavoro dei bravissimi coach messi a disposizione del programma per preparare, al meglio, le esibizioni. Conosciamoli meglio:

Chi sono i coach di Tale e quale show?

I coach sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella, l’actor coach è, invece, l’attrice comica ed imitatrice, Emanuela Aureli. Le performance, come sempre dal vivo, con le basi e gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, cercano di replicare al meglio i grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Pinuccio Pirazzoli: le partecipazioni in tv ed il sodalizio con Carlo Conti

Negli anni ’90, il maestro assume la direzione musicale di molti programmi tv come Stasera Mi Butto, Su Le Mani, Domenica In, Il Grande Gioco dell’Oca, Vita da Cani, La Noche de los Castiglios (per la televisione spagnola), Faccia Tosta, I Cervelloni, Domenica In, Sette per Uno, Cocktail d’Amore, Amore Mio… Diciamo Così, I Raccomandati, Music Farm, Bandiera Gialla, Furore, Va Ora In Onda, Cocco Di Mamma, Se Io Fossi Sherlock Holmes, Arriba Arriba, Solletico, Go Cart, Festival Di Canne, Premio David di Donatello.

Dal 2015 al 2017 è il direttore d’orchestra ufficiale delle tre edizioni del ‘Festival di Sanremo’, condotte da Carlo Conti. Il sodalizio artistico con il conduttore toscano è saldo dal 1995 ad oggi: Voglia D’Aria Fresca, I Migliori Anni, Lasciami Cantare, Tale e Quale Show, La Corrida sono alcuni dei titoli storici della tv di Stato a cui Pirazzoli dà il proprio contributo musicale.

Foto | via Instagram Dada Loi