Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti ufficializza il cast: tutti i nomi della nuova edizione

Carlo Conti ha sciolto le riserve e ha annunciato sui suoi canali social il cast di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà di Rai 1 al via mercoledì 23 settembre. Il post, pubblicato su Instagram, mette fine a settimane di voci e anticipazioni. In gara ci saranno volti della tv, della

Carlo Conti ha sciolto le riserve e ha annunciato sui suoi canali social il cast di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà di Rai 1 al via mercoledì 23 settembre. Il post, pubblicato su Instagram, mette fine a settimane di voci e anticipazioni. In gara ci saranno volti della tv, della radio, della comicità e nomi già noti al pubblico del programma, chiamati a confrontarsi con imitazioni, canto e trasformazioni sul palco.

Tale e Quale Show, Anna Pettinelli e Paola Perego dentro il nuovo cast

Nel nuovo gruppo di concorrenti spiccano Paola Perego e Anna Pettinelli, due nomi che danno subito peso alla squadra scelta da Carlo Conti. La conduttrice torna così in prima serata su Rai 1 in una veste diversa dal solito. La speaker radiofonica e volto televisivo, tra le presenze più attese, archivia l’esperienza da coach ad Amici di Maria De Filippi e si prepara a una prova fatta di voce, memoria musicale e capacità di trasformarsi. Non proprio una passeggiata, come sanno bene quelli che da quel palco sono già passati.

Con loro ci sarà anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, chiamata a mettersi in gioco in un programma in cui il cognome conta fino a un certo punto: poi servono intonazione, presenza scenica e tenuta davanti alle telecamere. Nel cast figurano anche Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia, la conduttrice Roberta Morise, Selma, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro e Max Paiella.

Percorsi diversi, pubblici diversi. Ed è spesso da questo miscuglio che il programma trova il suo passo. Nel post, Conti ha inserito anche il ritorno di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, già protagonisti nella scorsa edizione in coppia, con una presenza molto giocata sulla comicità e sul lavoro a due. Per loro è una conferma dentro un meccanismo già oliato, tra parodie musicali e numeri pensati per alleggerire la gara. Nell’elenco diffuso nelle ultime ore compare anche Vladimir Randazzo.

Tale e Quale Show 2026 parte il 23 settembre: giuria confermata, resta la voce sul quarto giudice

La nuova edizione di Tale e Quale Show partirà mercoledì 23 settembre. Una scelta che segna un cambio rispetto alla tradizione più recente del programma, legato da anni al venerdì sera. Il passaggio al mercoledì sposta lo show in una serata diversa della prima serata Rai, dentro una stagione televisiva che si annuncia già affollata e molto seguita dagli addetti ai lavori.

Solo con la messa in onda si capirà quanto il pubblico seguirà il programma fuori dalla sua collocazione abituale. Confermata, secondo quanto comunicato, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, chiamati a valutare le esibizioni tra resa vocale, somiglianza scenica e capacità di entrare nei panni dell’artista assegnato. Negli ultimi giorni è circolata anche l’ipotesi di un quarto giudice fisso, ma per ora non c’è alcun annuncio ufficiale. Resta quindi una voce.

Per Carlo Conti, Tale e Quale Show rimane uno dei titoli forti dell’intrattenimento di Rai 1: gara, varietà e memoria pop della musica italiana e internazionale. Il cast appena annunciato va nella stessa direzione, tra volti noti, ritorni, profili trasversali e curiosità per le trasformazioni. Il primo verdetto, come sempre, arriverà dal palco. E dal pubblico a casa.