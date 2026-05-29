Money Road, le prime due settimane: +36% al debutto, montepremi già eroso. Fabio Caressa porta la giungla malese su Sky

Money Road — Ogni tentazione ha un prezzo ha debuttato su Sky con 326mila spettatori medi, +36% rispetto alla prima stagione. Nella seconda puntata il montepremi è sceso a 328.350 euro tra chalet tirolesi, trekking tra i serpenti e tentazioni personali. Camilla resta, Giordano lascia. Il format che mette alla prova la solidarietà prima ancora della resistenza fisica.

Due puntate, una giungla malese, un montepremi ricco ma già eroso di decine di migliaia di euro e un gruppo che mostra i primi segni di tensione.

Il meccanismo di Money Road — Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa, ha superato le prime due settimane confermando la scommessa della rete: quella di produrre un format che fosse diverso, che non assomigliasse a nessun altro reality italiano.

Il debutto: +36% rispetto alla prima stagione

Il primo episodio, giovedì scorso, 21 maggio, ha registrato una Total Audience di 326mila spettatori medi con l’1,4% di share su Sky Uno e on demand — +36% rispetto all’esordio pay della stagione precedente. Per un programma che parte in pay, è un risultato che conferma la costruzione di un pubblico fedele intorno al format.

Il mantra di Caressa — “A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze” — ha già dimostrato di funzionare come chiave narrativa: non è il gruppo contro il singolo, è il gruppo contro se stesso.

Cosa è successo nelle prime due puntate

La Compagnia delle Tentazioni è partita in dodici. Riccardo, il più giovane, ha lasciato alla fine del primo episodio per motivi personali. Nella seconda puntata sono entrati due nuovi concorrenti in prova: Camilla, 24 anni, modella milanese, e Giordano, 30 anni, speaker radiofonico di Modena. L’accoglienza non è stata calda — soprattutto da parte di Luana e Meryem. Alla fine della puntata, la guida Adele ha dovuto scegliere chi tenere tra i due: ha scelto Camilla. E anche Giordano ha lasciato.

Il montepremi era partito da 300mila euro, ha raggiunto i 350mila dopo la prima puntata grazie alle rinunce del gruppo, ma l’erosione è cominciata praticamnete subito. Nella seconda puntata: dissuasori per rettili (600 euro), frutta durante il trekking (300 euro a frutto per quattro concorrenti), chalet tirolese con cena e pernottamento (2.000 euro a persona, accettato da sette concorrenti per un totale di 14.000 euro), scarponcini da trekking per Meryem (500 euro), birra al chiringuito — Adele ha convinto Chiara a cedere, spendendo il doppio per via del suo ruolo di guida.

E poi le tentazioni personali nell’ufficio di Caressa: Simona ha pagato 1.000 euro per vedere un video del suo cane, poi ha mentito al gruppo dicendo di aver rifiutato. Marilina ha comprato sei barattoli di ragù da condividere per 2.500 euro. Il montepremi attuale è sceso a 328.350 euro. Egoismi e generosità: senza giudizi morali, un po’ per sopravvicenza, diciamo così, e un po’ per strategia personale.

Money Road format che funziona

La filosofia di Money Road è apparentemente semplice: a vincere dovrebbe essere sempre la logica del gruppo. Ma il condizionale è d’obbligo. In fondo il cast è composto da un manipolo di sconosciuti che affrontano qualcosa di mai sperimentato prima: e anche se il programma

non chiede ai concorrenti di competere tra loro — quanto piuttosto di resistere insieme – le tentazioni sono un modo come un altro per sopravvivere.

Ogni tentazione accettata costa al gruppo, tutto intero, non al singolo: non spendi soldi esclusivamente tuoi.

Un meccanismo un po’ perverso che amplifica le tensioni perché nessuno può accusare direttamente gli altri senza esporsi a sua volta. La giungla malese — con trekking reali tra mangrovie, serpenti e pareti verticali — non è solo scenografia: la fatica fisica abbassa le difese e rende le tentazioni più difficili da rifiutare. È un design psicologico preciso, e si vede.

In attesa di verificare gli ascolti del secondo episodio, anche se sui social i riscontri sono già eccellenti, Money Road prosegue. In onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand.