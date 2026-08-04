Money Road 3 “congelato” da Sky: la strategia per farlo tornare in palinsesto abbattendo i costi

Se è vero che ogni tentazione ha un prezzo, come dice Fabio Caressa nel claim del programma, far tornare The Money Road su Sky oggi costa troppo. Anche se i risultati, nelle due precedenti edizioni, hanno pagato più del dovuto. Le aspettative, attorno alla nuova forma di reality on the road che mescola avventura e lusso, sono state ripagate con feedback molto positivi dentro e fuori i social. La trasmissione televisiva è diventata un evento televisivo per due stagioni, alimentando anche il dibattito attorno ai concorrenti e al proprio destino. Ora bisogna capire come andare avanti: “L’esperimento sociale ha fornito le sue risposte” – afferma Caressa – ma manca ancora qualcosa.

Il pubblico, anche sull’onda del recente successo, vorrebbe la terza edizione. Sky, però, tira il freno a mano: durante la presentazione dei nuovi palinsesti, del programma rivelazione dell’anno non c’è traccia. Money Road 3 è scomparso dalle priorità dei dirigenti che si concentrano per il nuovo anno su altri formati tra cinema e intrattenimento, senza dimenticare lo sport. Money Road 3 è stato cancellato? La risposta è no. Non è stato depennato dalla lista delle cose da fare: semplicemente è stato messo in stand-by.

Money Road 3 può aspettare

Sky vuole tornare a scommetterci, ma a tempo debito. Le ragioni sono diverse: la prima riguarda il respiro di un palinsesto sempre nuovo. La televisione con sede italiana a Rogoredo vuole continuare a coccolare gli abbonati attraverso scelte innovative. Questo vuol dire evitare di cullarsi sugli allori: se un programma funziona, non è detto che debba essere spremuto fino all’inverosimile. Cavalcare l’onda può andar bene, ma senza strafare.

Quindi MR si prende una pausa, anche perchè Caressa avrà le giornate piene tra sport e prime time con un programma particolare costruito assieme alla moglie Benedetta Parodi. Dopo il successo de L’Amore è Cieco Italia, su Netflix, riprovare a lavorare insieme su Sky per la coppia televisiva era il minimo. Se entra il nuovo formato, dunque, qualcosa va sacrificato e sull’altare dei programmi ci ha rimesso The Money Road. Ci sono diversi modi, tuttavia, di congedare un programma: è possibile metterci una pietra sopra, oppure lasciare che i tempi siano maturi per costruire un progetto all’altezza dei precedenti.

I progetti di Sky

I vertici di Sky, in accordo con Blue Yazmine, hanno deciso di far riposare il programma per trovare nuovi agganci in grado di valorizzarlo. Non si tratta soltanto di prendersi tempi lunghi per i casting. Vuol dire anche rinnovare le location: un programma on the road non è semplice da mettere in atto, proprio perchè ogni edizione è necessario rinnovarsi e toccare mete ignote fino all’anno prima. L’intenzione non è quella di replicare Pechino Express: i lati in comune sono molto pochi, ogni formato deve conservare la propria cifra stilistica.

Lontano dalle contaminazioni, vicino all’inedito. Tornare in pista subito con il gioco delle tentazioni, oggi, non ha senso per Sky. Non è detto che però Money Road non possa tornare fra qualche tempo, magari uno o due anni di stop possono servire per trovare nuove location e altrettanti concorrenti. Rincorrere il successo non è nelle corde di Sky: è importante, anzi: fondamentale, crearlo.