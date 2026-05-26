Survivor 50, finale da record: 5,8 milioni di spettatori su CBS, il migliore dal 2020

Il gran finale della 50esima stagione di Survivor ha attirato 5,78 milioni di spettatori in diretta sulla CBS, il risultato più alto dal Season 40 del 2020. Vince Aubry Bracco con un montepremi da 2 milioni di dollari. La stagione includeva 24 concorrenti già visti in passato e il ritorno della finale-evento live a Los Angeles.

Mentre si moltiplicano i reality show costruiti sul conflitto artificiale, sull’umiliazione programmata e sui format pensati per durare una stagione al massimo, Survivor ha fatto qualcosa di radicalmente diverso: ha festeggiato il suo cinquantesimo anno di esistenza tornando alle proprie origini. Il risultato è stato il finale più visto dal 2020.

Survivor, 50esima stagione

La finale della 50esima stagione di Survivor, trasmessa mercoledì scorso sulla CBS, ha registrato 5,78 milioni di spettatori in diretta secondo i dati preliminari Nielsen. Un risultato che supera di oltre il 20% la puntata precedente della semifinale e di più del 32% il finale più recente della serie, quello del dicembre scorso.

Non è stato eguagliato il picco della Season 40 — Winners at War — che nel maggio 2020 aveva totalizzato 7,61 milioni di spettatori e rimane il picco assoluto di una serie reality ancora estremamente amata e seguita. Il trend della stagione dunque è inequivocabile: Survivor 50 ha fatto crescere gli ascolti settimana dopo settimana.

Chi ha vinto e come si è conclusa la stagione

La vincitrice della 50esima stagione è Aubry Bracco, del New Hampshire, proclamata Sole Survivor dall’host e produttore esecutivo del programma Jeff Probst durante la finale evento che si è svolta dal vivo a Los Angeles. Una vera e propria scommessa quella del ritorno al formato in studio dal vivo che non si vedeva appunto dalla finale della Season 40.

Il montepremi era di 2 milioni di dollari, Aubry ha portato a casa il grosso del malloppo con premi di consolazione dai 100mila in giù andati anche agli altri finalisti.

Il successo di Survivor 50

Il ritorno al successo e ai grandi ascolti di Survivor 50 è stato costruito interamente con 24 concorrenti già visti in passate edizioni, e una formula ormai collaudata. La serie si intitolava “In the Hands of the Fans”: gli elementi del gioco — dalla scelta delle sfide e del colore delle buff al formato della finale — sono stati decisi attraverso il voto del pubblico.

Anche il creatore del format, Mike White, ha partecipato alla finale annunciando quali ex concorrenti della stagione appariranno nella quarta stagione di The White Lotus, serie di enorme successo sempre prodotta da Mike White dove i concorrenti prescelti del reality si presteranno per un cameo.

Cosa dice il dato di Survivor

Il successo di Survivor 50 racconta qualcosa che vale la pena sottolineare in un momento in cui il settore dei reality sembra essere ossessionato dalla necessità di proporre novità a tutti i costi.

Questo format esiste dal 2000, ha attraversato mode, crisi oltre alla rivoluzione dello streaming, ma con gli anni dopo molte difficoltà ha ritrovato il suo pubblico con un dato sempre più ampio nel corso degli ultimi sei anni. E questo non reinventandosi, ma tornando a fare ciò che sa fare meglio: strategie, alleanze, sfide fisiche, colpi di scena autentici e una finale in diretta con il pubblico in studio. Esattamente quello che è successo nel Grande Fratello costruito quest’anno intorno a Ilary Blasi che ha difeso dati comunque importanti sfrondando i contenuti e tornando alle personalità degli ospiti della casa.

Considerando i dati multipiattaforma su 35 giorni di visione differita, la stagione 50 sta ancora crescendo con una media di 9,8 milioni di spettatori, un aumento del 26% rispetto alla stagione 40 e un risultato che la porta a pareggiare Dancing with the Stars (la versione originale di Ballando con le stelle) come reality più visto della stagione televisiva americana 2025-2026.

La 51esima stagione di Survivor è già confermata per il prossimo autunno 2026, sempre sulla CBS.