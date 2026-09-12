Sanremo 2027, Stefano De Martino vuole Anne Hathaway e Julia Roberts: il piano per le super ospiti

Sanremo è Sanremo, per questo le grandi manovre non finiscono. Stefano De Martino è in pieno fermento: il Direttore Artistico sa che si gioca tutto con la prossima edizione della kermesse. Ora il conduttore campano è il volto di punta della Rai: non è più una scommessa, si muove e agisce come un veterano. Per questo la televisione pubblica ha puntato su di lui. È diventato uno showman e, in quanto tale, può fare e disfare qualunque cosa. Affari Tuoi è passato da Roma a Milano su sua precisa richiesta, tra necessità e virtù dell’ennesima stagione televisiva vincente. Il successo del gioco dei pacchi deve continuare per Viale Mazzini, senza contare STEP e i conti in sospeso che devono essere regolati.

Nello specifico De Martino ha il compito di portare avanti i programmi che lo hanno reso celebre e in più deve organizzare un Festival tutt’altro che semplice. Le prime questioni, in merito alla kermesse canora, sono già state risolte. Ci sarà la serata performance al posto della serata cover e le nuove proposte andranno a gareggiare direttamente con i big. Chi si distinguerà tra i giovani avrà un pass direttamente per il palco dell’Ariston. Dettagli, sottigliezze e particolarità che già indirizzano una kermesse rivoluzionaria. Poi c’è la parte legata allo spettacolo: De Martino ha già detto di volere una gara più asciutta, con meno cantanti del passato, per avere una competizione più scorrevole e lasciare spazio anche all’intrattenimento.

Sanremo internazionale: il progetto di De Martino

A tal proposito si fanno tanti nomi, non mancheranno le sorprese. Qualche certezza, in tal senso, prova a darla il cronista Gabriele Parpiglia attraverso la propria newsletter. I nomi in pole position per Stefano De Martino sono Vittoria Ceretti e Dua Lipa. Il giornalista sottolinea che l’idea è quella di portare all’Ariston un ospite internazionale per ogni serata: è già successo ai tempi di Paolo Bonolis, non è riuscito ad attuare totalmente questo piano. De Martino intende realizzarlo appieno. Ecco perchè ha già pronta una lista di altri candidati: Anne Hathaway e Julia Roberts sono le ospiti perfette dopo aver scandagliato il terreno della moda e della musica.

Le trattative sembrerebbero essere avviate e si starebbe ragionando su come convincere le superstar. C’è tempo, ma occorre avere le idee chiare. Infatti De Martino ha dei piani alternativi che virano su artisti italiani del calibro di Tony Pitony e Vasco Rossi. Tutto è in divenire, ma la possibilità di avere una kermesse dal respiro internazionale De Martino non vuole precludersela. Ecco perchè insisterà su determinati aspetti. Non resta altro che capire come vorrà procedere.

Trattative in corso

La sua agenda rimane fitta, un’altra manifestazione di stima arriva dalle major discografiche che apprezzano come il conduttore e Direttore Artistico della manifestazione si stia muovendo in prima persona su tutto senza delegare. L’ex volto Mediaset ha i suoi collaboratori, ma preferisce sempre presenziare a ogni appuntamento e riunione. Atteggiamento Baudiano che, a quanto pare, paga. Ora bisogna vedere se e quanto ci metterà a sbloccare i primi accordi. Chi ben comincia è a metà dell’opera, anche a Sanremo. Carlo Conti lo aveva avvisato: “Stefano, d’ora in avanti testa bassa e pedalare”. Lui, da febbraio scorso, non ha mai smesso.