Stefano De Martino direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027: l’annuncio di Carlo Conti

La 76esima edizione del Festival di Sanremo sta per concludersi, ma già si delineano i contorni della prossima edizione, la 77esima, che si terrà nel 2027.

Un annuncio atteso, che ha suscitato non poca curiosità e discussioni, è arrivato direttamente dal palco dell’Ariston. Per la prima volta nella storia della kermesse musicale, è stato Carlo Conti a fare il passaggio di consegne in diretta.

Il conduttore, infatti, ha ufficializzato il nome del prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, con un gesto che ha segnato un cambiamento importante per la storia del programma.

Il passaggio di consegne: Stefano De Martino emozionato

Dopo anni di conduzione, Carlo Conti ha deciso di fare un passo indietro, annunciando il suo successore: Stefano De Martino. A sorpresa, il volto di “Affari Tuoi” è stato scelto per raccogliere l’eredità del celebre presentatore toscano.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato proprio durante la finale del Festival, in un momento emozionante che ha visto il pubblico presente all’Ariston applaudire gli amati volti Rai.

Conti, dopo l’esibizione di Ditonellapiaga, è sceso in platea e si è diretto verso De Martino, visibilmente emozionato. Una stretta di mano simbolica, un incontro che sancisce non solo il passaggio di un testimone, ma anche l’inizio di una nuova era per il Festival.

Un momento che ha fatto la storia, ma che non ha sorpreso più di tanto gli addetti ai lavori e il pubblico, dato che già da tempo giravano voci sul possibile incarico di De Martino per la prossima edizione.