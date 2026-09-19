Chanel Totti a Verissimo: il racconto in tv dopo le nozze di Ilary Blasi

Chanel Totti sarà ospite di Verissimo sabato 19 settembre 2026 su Canale 5, nello studio di Silvia Toffanin. Un’intervista attesa, che arriva pochi giorni dopo le nozze di mamma Ilary Blasi con Bastian Muller e riaccende i riflettori su una delle figlie più seguite della ex coppia Blasi-Totti. Nel salotto del sabato pomeriggio Mediaset si parlerà della sua crescita, del rapporto con i genitori e di cosa significhi diventare adulta con un cognome sempre al centro dell’attenzione.

Chanel Totti a Verissimo: data, orario e debutto della nuova stagione

L’appuntamento con Chanel Totti a Verissimo è fissato per sabato 19 settembre 2026, dalle 16.30, su Canale 5. Sarà la prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Silvia Toffanin, che riparte con volti noti, storie personali e famiglie abituate a stare sotto osservazione.

La presenza di Chanel tra gli ospiti d’apertura ha già attirato molta curiosità. Non solo per il cognome che porta, ma anche per il momento: l’intervista arriva subito dopo il matrimonio di Ilary. Per Chanel sarà un ritorno davanti alle telecamere in uno spazio diverso dai social e dai reality. Più raccolto, più televisivo. E, proprio per questo, con parole destinate a pesare un po’ di più.

Dopo le nozze di Ilary e Bastian Muller, Chanel torna davanti alle telecamere

Il ritorno in tv di Chanel Totti arriva a pochi giorni dalle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, celebrate il 13 settembre 2026 a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Una cerimonia seguita con grande attenzione, anche per il valore che questo passo ha nella vita della conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti. Chanel era accanto alla madre in una giornata carica di emozione, tra abiti eleganti, foto di famiglia e l’atmosfera tipica dei nuovi inizi.

A Verissimo, con ogni probabilità, quel matrimonio farà da sfondo al racconto. Non è certo la prima volta che la famiglia Blasi-Totti finisce nelle cronache rosa. Stavolta, però, lo sguardo sembra spostarsi su Chanel: una figlia ormai adulta, o quasi, che vive i cambiamenti dei genitori e prova a trovare un posto tutto suo.

Chi è oggi Chanel Totti: università, social e vittoria a Pechino Express

Per anni Chanel Totti è stata raccontata soprattutto come la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, nata nel 2007 e cresciuta in una famiglia abituata alla popolarità. Oggi, però, il suo profilo è più netto. Dopo il diploma ottenuto nel 2025, Chanel si è iscritta all’Università e ha continuato a essere molto presente sui social, dove la seguono soprattutto giovani interessati ai suoi look, ai viaggi e alla vita di tutti i giorni.

Nel 2026 è arrivata anche l’esperienza televisiva più importante: Pechino Express, in coppia con Filippo Laurino, nella squadra dei “Raccomandati”. La vittoria nel programma le ha dato una visibilità diversa, meno legata alla famiglia e più alla sua personalità. “Volevo farcela da sola”, aveva fatto capire in precedenti dichiarazioni, spiegando quanto per lei fosse importante essere giudicata per il proprio percorso e non soltanto per il cognome. Una frase semplice, ma molto chiara.

Il legame con Ilary Blasi e Francesco Totti dopo anni sotto i riflettori

Il rapporto di Chanel Totti con Ilary Blasi e Francesco Totti resta uno dei temi più seguiti dal pubblico, soprattutto dopo la separazione della coppia nel 2022. Una vicenda privata diventata in fretta pubblica, tra interviste, ricostruzioni, documentari e commenti continui sui social. Chanel, insieme al fratello Cristian e alla sorella minore Isabel, ha attraversato quel periodo in un’età delicata, con una pressione impossibile da non sentire. In passato ha lasciato intendere quanto fosse difficile crescere esposti, mentre gli adulti cercavano un nuovo equilibrio.

Oggi, almeno nelle immagini pubbliche, il quadro appare più sereno: Chanel si mostra vicina alla madre, ma mantiene anche il legame con il padre, senza dichiarazioni eccessive. L’intervista con Silvia Toffanin potrebbe dare spazio a un racconto più personale di questi anni. Non una resa dei conti, piuttosto il tentativo di spiegare come si cresce quando la propria famiglia, da sempre, fa notizia.