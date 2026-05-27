X Factor, tutte le novità: quando inizia, il cast, la conduttrice, il quarto giudice

La macchina del talent show più longevo della televisione italiana riaccende ufficialmente i motori per una nuova e attesissima stagione. Sky ha sciolto le riserve sul cast che guiderà lo show nei prossimi mesi, delineando i contorni di un’edizione che promette di mescolare sapientemente la continuità editoriale con un clamoroso e strategico innesto al tavolo della giuria, pronto a ridefinire gli equilibri del programma.

Il debutto sul piccolo schermo è previsto per il prossimo settembre su Sky Uno e in streaming su NOW, ma i motori si scalderanno già a inizio giugno con la registrazione delle tradizionali Audizioni all’Allianz Cloud di Milano, dove il pubblico potrà testare in anteprima l’alchimia della nuova formazione.

Tutte le curiosità sul talent

Al timone del programma si registra una importantissima conferma. Per il terzo anno consecutivo la conduzione è saldamente affidata a Giorgia, una delle voci più iconiche e amate del panorama musicale italiano.

L’artista romana, ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa, torna a gestire i tempi televisivi e le forti emozioni del backstage dopo aver convinto critica e pubblico grazie alla sua straordinaria empatia con i concorrenti e a una conduzione ironica e brillante.

Le novità più calde arrivano però dal tavolo dei giurati, dove la produzione ha scelto di puntare sulla stabilità confermando tre quarti della commissione uscente. Gli spettatori ritroveranno Francesco Gabbani, il plurivincitore del Festival di Sanremo che porterà ancora una volta la sua sensibilità pop e il suo orecchio per le melodie orecchiabili.

Insieme a lui siederà nuovamente Jake La Furia, colonna portante della storia del rap italiano ed esponente dei Club Dogo, giunto alla sua terza esperienza nel programma e amatissimo dal pubblico per la sua schiettezza tagliente e la grande competenza tecnica. A completare il trio dei veterani ci sarà Paola Iezzi, regina del pop e della club culture nostrana, confermata grazie alla sua magnetica presenza scenica e alla capacità di valorizzare l’identità visiva e artistica dei giovani talenti.

Il vero colpo da maestro di questa edizione riguarda la cattedra lasciata vuota da Achille Lauro, che viene ufficialmente occupata da Irama. Il cantautore monzese, appena trentenne ma già pilastro del mercato discografico contemporaneo con cinque partecipazioni di successo a Sanremo e oltre due miliardi e mezzo di streaming, rappresenta l’innesto ideale per dialogare con le nuove generazioni.

Capace di muoversi con disinvoltura tra il cantautorato intimo, l’urban e il pop da classifica, l’artista arriva a X Factor nel momento d’oro della sua carriera, a ridosso di un attesissimo concerto-evento allo Stadio San Siro. La sua figura porta nel programma freschezza, pragmatismo e una conoscenza totale delle dinamiche musicali odierne, rendendo la giuria di quest’anno una delle più competitive e interessanti degli ultimi tempi.