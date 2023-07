La Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid riapre anche per “aspiranti” studenti italiani: finalmente, Paso Adelante torna ad essere a disposizione anche del pubblico italiano. Il merito va a Netflix Italia, che inserirà tutte e sei le stagioni della serie tv spagnola nel proprio catalogo a partire da martedì 1° agosto 2023.

Erano anni che le vicende degli alunni e delle alunne della scuola di talenti iberica non erano disponibili nel nostro Paese. Un peccato, dal momento che Paso Adelante ebbe una notevole popolarità anche in Italia, dove fu mandato in onda in prima tv dal 2004 al 2006 su Italia 1 nei pomeriggi feriali. Poi qualche replica, e infine il nulla.

Ecco perché la notizia dell’arrivo di Paso Adelante su Netflix Italia ha suscitato, fin dal suo annuncio, l’entusiasmo di tutti quei telespettatori che, in quegli anni, si sintonizzavano su Italia 1 (e solo lì: erano ancora lontani i tempi del “me lo recupero in streaming”) per vedere insegnanti ed allievi di quella che è stata definita a tutti gli effetti l’erede spagnola di Saranno Famosi.

Netflix ovviamente punta su di loro, ma non va trascurata quella fascia di pubblico più giovane che di Paso Adelante sa poco o nulla e che si ritroverà a vedere una serie praticamente nuova che -per buona pace di chi l’ha vissuta nei suoi anni di messa in onda- può ormai essere considerata un “classico” delle serie tv.

Nel 2021 Paso Adelante era stato inserito nel catalogo spagnolo di Netflix, pochi mesi prima dell’annuncio della produzione del suo sequel/revival. Perché sì, Paso Adelante è tornato con una nuova serie: UPA Next è stato distribuito dalla piattaforma Atresplayer dal 25 dicembre 2022 e poi nel corso della prima parte del 2023, con una stagione da otto episodi.

Tra gli attori ed attrici che hanno ripreso i loro ruoli, Mónica Cruz (Silvia), Beatriz Luengo (Lola), Miguel Ángel Muñoz (Rober), Natalia Millán (Adela), Alfonso Lara (Juan), Lola Herrera (Carmen), Juan Echanove (Mariano) e Chiqui Fernández (Puri).

UPA Next, per ora, resta un’esclusiva per la Spagna, ma non è detto che la mossa di Netflix di acquistare la serie originale possa servire da apripista per esportare il sequel anche all’estero. E magari per portare anche in Italia il seguito di una serie ricordata con affetto da tanti telespettatori e telespettatrici.