Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 17 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 17 giugno 2024: l’arrivo di Mercedes

Una via d’uscita per Jimena

Mercedes arriva alla Promessa e convince Jimena (Paula Losada) a non partire più per Madrid. Jimena è preoccupata: non vuole restare perché non può più mentire sulla sua gravidanza. Mercedes le propone un piano per fingere un aborto. Al contempo, Jimena dice a Manuel che si sente molto umorale a causa della gravidanza e gli chiede di starle vicino. Lui promette che lo farà.

Teresa e Feliciano più vicini

Teresa (Andrea Del Rio) e Feliciano sono sempre più vicini. Fernando e Alonso (Manuel Regueiro) hanno invece un acceso dibattito sulla questione dell’eredità. Catalina (Carmen Asecas) li sente e capisce che la loro distanza è insanabile e che a nulla vale intromettersi tra di loro.

Jana ritrova il bambino e bacia Abel

Jana si intrufola di nascosto nel convento di Villalquino e trova il bambino, mentre Manuel distrae la madre superiora. Jana lo prende ed esce senza essere vista. Lì l’aspetta Abel (Alejandro Vergara). I due, in preda alla gioia, si danno un bacio. Manuel li scorge da lontano. Romulo (Joaquìn Climent), rimasto a casa, è preoccupato per loro. Maria (Sara Molina), invece, è ottimista e allegra.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.