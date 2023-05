Nuove anticipazioni per La Promessa, la soap opera spagnola che Mediaset si è garantita in esclusiva per l’Italia. In onda su La 1 dal gennaio 2023, “La Promesa” (questo è il titolo originale) è ambientata a Cordova nel 1913, in un periodo storico che vede il mondo intero in crisi.

L’ambientazione principale è la tenuta La Promesa, dove si svolgono le vicende che hanno come protagonista Jana Exposito (Ana Garces), giovane cameriera che si fa assumere dai marchesi di Lujan, proprietari dei terreni circostanti, dopo aver salvato la vita a Manuel (Arturo Sancho).

Canale 5 La Promessa, soap Canale 5: cast, quante puntate, orario e come vederla Jana ha un piano: scoprire cosa sia successo quindici anni prima alla madre, uccisa, ed al fratello minore, scomparso nel nulla. L’unico indizio nelle sue mani l’ha portata a La Promesa: è convita che qui potrà trovare la verità. Non ha fatto i conti, però, con l’amore e con Manuel…

In tutto, gli episodi prodotti della prima stagione sono 122, a cui si aggiungo i 119 della seconda stagione, ordinata da La 1 nella primavera del 2023, forte del successo ottenuto dalla soap nel daytime spagnolo. A produrre c’è Bambù Producciones, con StudioCanal e RTVE.

Le anticipazioni de La Promessa

Puntate 29 maggio – 1° giugno 2023

Lunedì 29 maggio

La cameriera Dolores, inseguita insieme a sua figlia Mariana e suo figlio neonato da uomini a cavallo, viene uccisa e il bambino rapito, mentre Mariana riesce a scappare.

Martedì 30 maggio

La Promessa è in pieno scompiglio per la morte di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre si trova in cucina.

Mercoledì 31 maggio

Il sergente prosegue l’indagine sull’omicidio di Tomas e conferma che l’arma del delitto è un oggetto acuminato, forse un tagliacarte che Donna Cruz dice di aver perso.

Giovedì 1° giugno

Pia riprende Jana per il modo in cui lucida il pavimento e la manda a pulire i camini. Catalina è disperata e dice a Cruz che non andrà al funerale del fratello.

Venerdì 2 giugno

La soap opera non va in onda.

Come vedere La Promessa?