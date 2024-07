Anticipazioni La Promessa puntata oggi 24 luglio 2024: Abel e Jana ufficialmente fidanzati?

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 24 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 24 luglio 2024: Abel e Jana ufficialmente fidanzati?

Le esigenze di Romulo su Mauro

Pia parla con Romulo nel tentativo di capire perchè sia diventato più esigente con Mauro. L’uomo le rivela di cominciare ad avere troppi acciacchi e vuole istruire Mauro, nel caso in cui dovesse essere sostituito come maggiordomo.

La rabbia di Manuel per il divieto di volo

Manuel viene a sapere da Margarita che dietro il divieto di volare da parte della guardia civile c’e’ Jimena. Furioso, va a parlare con sua moglie che, al principio nega, ma poi ammette di essere lei la responsabile. La reazione di Manuel e’ molto dura.

Una lettera per Candela

Candela è triste per l’assenza di Carlos, ma l’arrivo di una sua lettera le risolleva il morale.

Abel e Jana fidanzati ufficialmente?

Abel confida a Salvador e a Lope di aver chiesto a Jana di diventare la sua fidanzata e che sta aspettando una risposta. Jana informa Manuel di stare con Abel, nonostante non abbia ancora dato una risposta al dottore.

Ancora gelo tra Petra e Feliciano

Cruz decide di dare una festa in maschera e, dopo aver convinto suo marito, comincia ad istruire la servitu’. Fra Petra e Feliciano c’e’ ancora freddezza.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.