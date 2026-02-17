La Promessa, anticipazioni: nozze in arrivo? Il colpo di scena

I prossimi episodi de La Promessa promettono di riservare emozioni e colpi di scena al pubblico di Rete 4. Nelle scorse puntate Catalina ha rivelato ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi figli. La reazione del marchese è stata meno negativa di quanto ci si potesse attendere. La notizia però ha provocato reazioni inattesa da parte degli altri membri della casa.

Il compleanno di Lorenzo ha portato alla riunione di tutta la famiglia. E malgrado la palese irritazione da parte del festeggiato, Catalina ha colto l’occasione per ufficializzare davanti a tutti la paternità di Adriano. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate si comincerà a parlare di nozze a La Promessa.

La Promessa, anticipazioni: matrimonio in arrivo alla tenuta?

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina, dopo aver finalmente trovato il coraggio di rivelare a Adriano la verità sui gemelli, si sentirà proporre da Alonso di sposarsi con il padre dei suoi figli. Ma soltanto in gran segreto, così da evitare lo scoppio di uno scandalo. Catalina rifiuterà con decisione la proposta del genitore.

La marchesina non avrà alcuna intenzione di vivere nell’ombra il suo amore, nemmeno per assecondare suo padre. La scelta di Catalina spingerà Adriano a dirsi pronto ad accettare qualunque sua decisione pur di rimanere accanto a lei. Manuel intanto presenterà i gemelli al resto della famiglia, con grande nostalgia per Jana ma anche felice per l’arrivo dei nipotini.

Uno dei momenti cruciali delle prossime puntate sarà la confessione di Eugenia. La donna rivelerà a Curro di essere stata rinchiusa per anni in sanatorio per via del maltrattamenti subiti da Lorenzo. Eugenia spiegherà anche che a pagare i medici che l’hanno aiutata a guarire è stato il conte de Ayala. Sconvolto dalla rivelazione della madre, Lorenzo le farà una promessa: non permetterà che accada mai più nulla del genere.

Sempre Curro sarà impegnato con Pia nelle ricerche sulla morte di Jana. Malgrado il timore di essere scoperti da Rufino i due continueranno a cercare informazioni sul cianuro, nel tentativo di risalire all’assassino. Il clima di sospetto si intensificherà quando Vera e Teresa cominceranno a pensare che sia stata Ana a orchestrare la scomparsa di Diego.

Manuel riceverà la proposta di costruire il motore dell’aeroplano per Pedro Ferré. Al tempo stesso il marchesino dovrà fare i conti con il rifiuto della banca di concedergli un’apertura di credito per l’inizio della sua attività. Toño suggerirà di acquistare i macchinari da una fabbrica in chiusura. Leocadia si offrirà di cercare finanziatori per il progetto tra le sue conoscenze.

Alonso però rifiuterà il suo aiuto, preferendo gestire in famiglia la situazione. Preoccupazione intanto per Simona. A inquietarla la decisione di Manuel di assumere suo figlio. Leocadia riporterà nella tenuta quadri e oggetti di valore, suscitando la gratitudine di Alonso e i sospetti di Lorenzo, che non mancherà di ricordare al marchese i trascorsi della donna.