Anticipazioni La Promessa: la verità sui gemelli, Catalina confessa tutto

Non si fermano gli appuntamenti con La Promessa. La soap spagnola continuerà ad andare in onda nell’access prime time di Rete 4 alle 19:40 circa. Nelle puntate trasmesse sul quarto canale Mediaset da oggi, domenica 1° febbraio, fino a sabato 7 febbraio, Catalina confesserà la verità sui due gemelli che ha messo al mondo.

Il parto della marchesina si rivelerà piuttosto complicato. Il dottor Ferrer sarà costretto a sedarla prima di effettuare il cesareo, assistito da Maria. La famiglia attenderà con ansia l’esito del travaglio. Nel frattempo Petra si scuserà con padre Samuel per aver perso le staffe confessandogli di aver esagerato perché travolta dal ricordo del figlio Feliciano.

Spoiler La Promessa, Catalina confessa la verità sui gemelli

Malgrado il parto travagliato alla fine Catalina darà alla luce due gemelli. Nel panico generale Manuel aveva rivelato a Adriano che è lui il padre dei bambini. Leocadia ordinerà a Vera di cercare una balia per la figlia maggiore di Alonso. Adriano si intratterrà con Catalina e con i bambini. A quel punto anche lei gli confesserà la verità.

Manuel passerà del tempo con i figli della sorella. I due neonati riusciranno almeno in parte a lenire il dolore per la morte di Jana, che continua a affollare i pensieri del marchesino. Manuel proverà a rimettersi in piedi e a pensare al futuro anche perché verrà a sapere che Pedro Ferrè costruirà il motore per il suo aeroplano.

Teresa rivelerà a Maria di essere stata salvata da Samuel, senza il quale sarebbe rimasta senza lavoro. Vera confiderà a Teresa di sospettare che Ana menta e abbia inscenato la scomparsa di Diego per prendersi i meriti e mostrare a tutti di essere cambiata. Pia continuerà a indagare grazie all’aiuto del dottor Rufino.

Il medico però comincerà a insospettirsi per le sua insistente curiosità sui veleni. La donna cercherà di sviare i sospetti ma perderà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa prima di andarsene via dello studio del dottore, che lo raccoglierà. Accortasi della perdita una volta tornata alla tenuta, Pia e Curro avranno il timore di essere scoperti.

Adriano lascia a Catalina la decisione sul loro futuro

I due saranno sempre più vicini a capire da dove proviene il cianuro che ha provocato la morte di Jana e a individuare il suo assassino. Solo Petra mostrerà scarso interesse per i gemellini di Catalina. La donna si metterà perfino a denigrare Santos per il regalo di sua madre ai neonati. Adriano e la marchesina si prenderanno cura dei bimbi.

Quando arriverà Alonso il mezzadro tuttavia dovrà nascondersi dietro alla tenda. Lorenzo non smetterà di incitare Jacobo alimentando la sua ira contro Martina, che rimanderà le nozze mentre Leocadia farà riportare tutti gli oggetti preziosi venduti nel tentativo di salvare la tenuta. Alonso le sarà grato per questo.

Lorenzo però non mancherà di metterlo in guardia dal passato dell’ex amica di Cruz. Manuel comunicherà a Simona la sua intenzione di assumere Antonio. Ma la cameriera sarà molto preoccupata da questa scelta. Maria ringrazierà Samuel per quanto fatto in suo favore.

Ana si vedrà accusare da Ricardo per la messinscena imbastita sulla scomparsa di Diego. Anche Santos verrà offesa. Adriano dirà a Catalina di essere pronto ad accettare ogni sua decisione per il loro futuro.