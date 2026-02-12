La Promessa anticipazioni spagnole: Don Alonso viene sparato, chi è il colpevole

Mentre in Italia da poco è iniziata la quarta stagione de La Promessa, in Spagna lo scorso dicembre si è conclusa la quarta ed è iniziata la quinta e, proprio per questo motivo, si conoscono già le anticipazioni. Gli spoiler sono tutt’altro che positivi, nello specifico uno spaventoso episodio coinvolgerà Don Alonso, che sarà sparato.

Le nuove puntate de La Promessa dovrebbero arrivare in Italia prossimamente, ma intanto – per chi lo desidera – alcune anticipazioni sono già state rese note, dunque si sa praticamente cosa accadrà nella quarta stagione della soap opera spagnola.

Chi sparerà Don Alonso nelle prossime puntate de La Promessa

La quarta stagione della soap opera spagnola vedrà come protagonisti Curro e Angela che hanno deciso di lasciare la tenuta per avere la loro vendetta contro le persone che hanno provato in tutti i modi a far loro del male. E proprio tra questi “colpevoli”, c’è anche Don Alonso, al quale Curro non farà alcuno sconto.

Il ragazzo, infatti, sarà intenzionata a fargliela pagare non solo per averlo ripudiato, ma anche per essere rimasto inerme e dunque per non averlo protetto. La stagione che sta attualmente andando in onda in Italia, secondo le anticipazioni de La Promessa, terminerà con il suicidio di Angela. La ragazza sarà costretta a sposare Don Lorenzo, che vuole fargliela pagare a lei e Curro, così convinta di non avere alcuna possibilità, deciderà di compiere un estremo gesto. A trovarla sarà proprio Curro che prima leggerà la sua lettera d’addio e poi andrà a salvarla, portandola via dalla tenuta e lasciando che tutti credano che sia davvero morta.

La giovane coppia deciderà di rifugiarsi in una casa nel bosco, dove inizialmente sembrerà che stiano molto bene, a parete qualche problema di salute per Angela. Questo nascondiglio, però, sarà scoperto da Manuel e Don Alonso. Il primo andrà a parlare con il fratello per provare a convincerlo a tornare, ma il ragazzo non vorrà sentire ragioni, dunque deciderà di chiudere con tutti i Lujàn. Anche Don Alonso proverà ad andare a parlare con il figlio, ma lui appena lo vedrà farà fuoco contro di lui con un fucile, ma lo mancherà volutamente, la sua intenzione era far comprendere anche al padre che non vorrà tornare a casa.

Secondo le anticipazioni de La Promessa vedremo che Don Alonso sarà intenzionato a recuperare il rapporto con Curro e alla fine quando lui e Angela faranno ritorno alla tenuta, gli offrirà un posto come suo consigliere personale e non più come valletto. Un gesto che potrebbe intenerire il ragazzo, che dunque si riavvicinerà al marchese. La decisione di Don Alonso lascerà senza parole la madre di Angela e il Capitano, ma forse la riconciliazione tanto desiderata potrebbe essere vicina.