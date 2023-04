In casa Mediaset si pensa già al futuro del day time della rete ammiraglia, ovvero di Canale 5. E quando si parla di day time, non si può non pensare alle soap opera. È proprio una soap l’ultimo prodotto proveniente dalla Spagna che Mediaset ha acquistato per Canale 5: stiamo parlando de La Promesa.

La Promesa al posto di Un altro domani?

L’annuncio è stato fatto in queste ore: Mediaset ha acquistato la soap opera spagnola, in onda da gennaio 2023 su La 1 e che, grazie ai buoni risultati di ascolti, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. L’intento di Mediaset sembra abbastanza chiaro: trovare una serie che si prepari a sostituire Un altro domani, anch’essa proveniente dalla Spagna ed andata in onda nel 2022 sempre su La 1 ma con risultati meno soddisfacenti, tanto da essere cancellata dopo una sola stagione.

La trama de La Promesa

Con La Promesa (venduta internazionalmente da Studiocanal con il titolo “The Vow”) si torna al drama storico, con la speranza che il pubblico italiano che sente la mancanza de Il Segreto si appassioni a questo racconto di intrighi, misteri ed ovviamente sentimento.

La soap parte nel 1913, a Cordova, in un’epoca di grandi cambiamenti. Nella valle di Los Pedroches, però, esiste un piccolo paradiso, il Palazzo La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujàn, tra le più facoltose famiglie della regione.

È qui che, il giorno del matrimonio del giovane Tomàs (Jordi Coll), rischia di consumarsi una tragedia: Manuel (Arturo Sancho), figlio dei marchesi, nel rientrare a casa a bordo di un aereo da lui pilotato, perde quota e si schianta. A salvarlo dalle fiamme è Jana Exposito (Ana Garces).

La famiglia offre una ricompensa in denaro alla giovane, che invece chiede ed ottiene un lavoro come domestica all’interno del Palazzo. Jana, in realtà, ha un piano: vuole scoprire cosa sia successo alla madre, uccisa quindici anni prima, e rintracciare il fratello sparito nel nulla. L’unico indizio che ha l’ha portata dai Lujàn, motivo per cui crede che siano coinvolti e meritino vendetta. Jana, però, non ha fatto i conti con Manuel, il figlio dei marchesi che ha salvato e di cui si potrebbe innamorare.

Creata da Josep Cister Rubio, nel cast della serie troviamo, tra gli altri, Jordi Coll (ne Il Segreto era prima Martin e poi Gonzalo), Ana Garces, Manuel Regueiro (Ignacio ne Il Segreto) e María Castro (Francisca in Sei sorelle). “La Promesa combina una produzione di qualità, una bellissima fotografia, incredibili costumi ed un gruppo di personaggi che legheranno subito con il pubblico di ogni parte del mondo”, ha detto Beatriz Campos di Studiocanal.

Quando andrà in onda La Promesa?

Sebbene da Mediaset non sia giunta alcuna conferma a riguardo, sembra abbastanza scontato che La Promesa andrà in onda non appena terminerà Un altro domani che, come scritto sopra, è stata cancellata dopo una sola stagione ed ha quindi un numero di puntate abbastanza ridotto per una soap.

In tutto, gli episodi di Un altro domani sono infatti 255, che sono diventati molti di più nell’edizione italiana, con il solito metodo dello spezzettamento di un episodio in più parti. Ma anche così facendo, le puntate sono destinate ad esaurirsi nel corso del 2023.

Se Canale 5 dovesse mandare in onda Un altro domani anche durante i mesi estivi e così esaurirne la messa in onda tra fine estate ed inizio autunno, La Promesa potrebbe essere trasmessa in Italia già dalla prossima stagione tv. A differenza di Un altro domani, la nuova soap potrebbe diventare un appuntamento fisso del day time di Canale 5 per molto tempo: gli episodi della prima stagione (ora in onda in Spagna) sono 122, ciascuno della durata di circa un’ora.

L’edizione italiana, dividendo le puntate in più parti, potrebbe avere così a disposizione un numero molto maggiore di episodi da trasmessa. Considerato che La Promesa ha già ottenuto il rinnovo per la prossima stagione un rinnovo per 119 episodi, Mediaset ha acquistato un prodotto che darà a Canale 5 la possibilità di avere ogni giorno -o quasi- una puntata nuova per molto tempo, affiancandosi così a Terra Amara e sperando di ottenerne lo stesso successo.