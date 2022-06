Canale 5 non rinuncia alle serie tv turche, che in questi anni le hanno regalato buone soddisfazioni in termini di ascolti, di affetto del pubblico ed anche di una buona quantità di puntate disponibili per occupare i propri pomeriggi feriali. Terra Amara è il titolo italiano della serie turca che l’ammiraglia Mediaset si è aggiudicata: una tormentata storia d’amore ambientata nel passato tra sentimento, fughe, ostacoli e segreti nascosti. Gli ingredienti vi intrigano? Allora proseguite nella lettura!

Terra Amara, quando va in onda? La programmazione

Dopo aver mandato in onda per qualche giorno un promo generico, Canale 5 ha annunciato che la serie va in onda da lunedì 4 luglio 2022, alle 15:45. Terra Amara prende così il posto di un’altra serie tv turca, Brave and Beautiful, la cui ultima puntata va in onda il 30 giugno.

Terra Amara, la trama

La serie è ambientata nella Istanbul degli anni Settanta. Züleyha (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) sono innamorati e vorrebbero sposarsi. Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino.

Quando la ragazza viene venduta dal fratellastro Veli (Mustafa Açılan), indebitatosi al gioco, al suo creditore, Yılmaz corre in suo soccorso. Ne nasce una colluttazione tra i due uomini, e Yılmaz uccide l’uomo. Ad Yılmaz non resta altro che fuggire e cambiare identità, ma Züleyha non lo lascia andare da solo.

I due scappano così insieme ad Adana, dove iniziano a fingersi fratelli alle persone di cui fanno la conoscenza. La serie racconta il loro amore tormentato e le vicende che coinvolgono tutti gli altri protagonisti.

Terra Amara, il cast

Molto nutrito il cast della serie turca che, nel corso degli episodi, vedrà anche l’uscita di scena di alcuni interpreti presenti fin dal primo episodio.

Hilal Altınbilek è Züleyha, la protagonista, all’inizio della serie lavora come sarta a Istanbul;

Uğur Güneş è Yılmaz Akkaya, il protagonista, all’inizio della serie lavora come meccanico nell’officina del padrino;

Sibel Taşçıoğlu è Şermin Yaman, l’antagonista della serie;

Bülent Polat è Gaffur Taşkın, maggiordomo della famiglia Yaman;

Aras Şenol è Çetin Ciğerci, amico da sempre di Yılmaz;

Serpil Tamur è Azize Saraçoğlu, nonna di Demir;

Yeliz Doğramacılar è Füsun;

Selin Yeninci è Saniye Taşkın, moglie di Gaffur, lavora anche lei nella tenuta dei Yaman;

Selin Genç è Gülten Taşkın, lavora anche lei nella tenuta dei Yaman;

Polen Emre è Fadik Kaya, lavora anche lei nella tenuta dei Yaman;

Mustafa Açılan è Veli, fratellastro di Züleyha;

Murat Ünalmış è Demir Yaman, erede delle terre della sua famiglia, presso cui iniziano a lavorare i due protagonisti;

Furkan Palalı è Fikret Fekeli;

Vahide Perçin è Hünkar Yaman, madre di Demir, ossessionata dall’idea di avere un nuovo erede;

Kerem Alışık è Ali Rahmet Fekeli, nativo di Adana (città in cui fuggono i due protagonisti);

Melike İpek Yalova è Müjgan Hekimoğlu, pediatra che si rifiuta di lavorare nell’ospedale privato del padre e va a lavorare nel nosocomio pubblico di Adana;

Nazan Kesal è Sevda Çağlayan, seconda moglie di Adnan, padre di Demir;

Terra Amara, quante puntate sono?

Come tutte le serie tv turche, tra il numero di episodi della versione originale e quella distribuita negli altri Paesi c’è una differenza. Un episodio della versione in onda in Turchia dura infatti 150 minuti. Negli altri Paesi, quindi, ogni episodio è stato diviso in tre parti, ovvero in tre episodi.

La prima stagione della serie è composta da trentacinque episodi, vale a dire 105 puntate in Italia. In tutto, Terra Amara (andata in onda dal 2018 al 2022 su Atv) è composta da 141 episodi originali, che in Italia diventano 423.

Terra Amara, il titolo originale

Il titolo originale della serie è “Bir Zamanlar Çukurova”, ovvero “C’era una volta Çukurova”, con riferimento all’altro nome della Pianura cilicia, nella Turchia meridionale, in cui si trova la città di Adana. Questa pianura è una delle più fertili al mondo e vi si coltivano non solo soia, gli arachidi ed il mais, ma anche frutta e verdura.

Terra Amara, streaming

E’ possibile vedere Terra Amara durante la sua messa in onda televisiva su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.