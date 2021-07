Se Mr. Wrong (complice anche i pochi episodi a disposizione), si sposta definitivamente in prima serata, il pomeriggio di Canale 5 non rimane privo di serie tv turche. A Love is in the air (che prosegue con la sua regolare programmazione alle 15:30), infatti, si affianca la novità Brave and Beautiful, in onda da oggi, lunedì 5 luglio 2021, alle 14:45.

Un amore “audace e bello”: la trama di Brave and Beautiful

Come si evince dal titolo (tradotto in inglese dal turco, “Cesur ve Güzel”), Brave and Beautiful è una love story che metterà i protagonisti davanti a scelte coraggiose da prendere, ma anche ad un romanticismo vecchio stampo. La storia inizia quando Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) torna nel suo paese natale, Korludağ, poco distante da Istanbul,con un obiettivo ben preciso: vendicarsi del perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent), colpevole di aver ucciso suo padre.

Appena arrivato, però, l’uomo s’imbatte in Sühan (Tuba Büyüküstün), a cui salva la vita. Sühan è una donna in affari indipendente, che ha creato dal nulla il suo marchio di profumi: Cesur ne rimane subito affascinato, ma non sa che Sühan è la figlia di Tahsin, l’uomo di cui vuole vendicarsi, oltre che fidanzata con Bülent (Serkan Altunorak).

Brave and Beautiful, le foto della nuova serie tv turca su Canale 5 Guarda le altre 9 fotografie → Nel corso degli episodi della serie, quindi, seguiamo da una parte l’evolversi della storia tra Cesur e Sühan che, nonostante le faide familiari, sembra essere inarrestabile, e dall’altra scopriamo tutte le malefatte compiute da Tahsin che, oltre a Sühan, ha un altro figlio, Korhan (Erkan Avcı), che per conquistare la stima del padre sta cercando di dargli un nipote maschio insieme alla moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları).

Cesur e Sühan devono quindi vivere con coraggio la propria storia, decisi a scoprire la verità sull’omicidio del padre di lui ed a fare giustizia, anche se questo vorrà dire correre numerosi rischi e sacrificare quanto sanno delle rispettive famiglie.

Un’altra serie turca, da una casa di produzione di successo

Anche Brave and Beautiful arriva dalla Turchia, e porta due marchi che hanno fatto la propria storia grazie a produzioni di questo tipo. Uno è l’emittente Star Tv, che ha mandato in onda numerose serie tv che poi hanno fatto il giro del mondo. Un esempio su tutti è Bitter Sweet-Ingredienti d’amore.

L’altro, invece, è la casa di produzione Ay Yapım, specializzata in serie tv drama, capace di sfornare titoli che oltre a diventare famosi in Patria sono stati esportati all’estero, in più di ottanta Paesi, ottenendo numerosi adattamenti in Europa. A Brave and Beautiful va anche il merito di aver ottenuto, nel 2018, la nomination agli International Emmy Awards come Miglior telenovela.

Il cast di Brave and Beautiful

Il pubblico italiano, da oggi, potrà fare così la conoscenza del cast della serie che, così come le altre produzioni turche, è composto da una nutrita schiera di attori. Su tutti, però, spiccano i protagonisti: Kıvanç Tatlıtuğ, 38 anni, modello ed attore, nel corso della sua carriera ha recitato in numerose serie turche, ricevendo numerosi appellativi legati al suo fascino. Tuba Büyüküstün, invece, in Italia è nota per aver interpretato Neval in “Rosso Istanbul” di Ferzan Ozpetek.

Quante puntate sono?

Come già accaduto con le altre serie tv turche in onda su Canale 5, anche Brave and Beautiful deve far fronte ad una rimodulazione del numero di episodi disponibili. Le serie tv turche, infatti, sono composte da episodi della durata di circa 120 minuti ciascuno: questo vuole che da un episodio della versione originale se ne possono ricavare circa tre della durata di 40 minuti ciascuno.

Le puntate di Brave and Beautiful, andato in onda per una sola stagione, sono in tutto 32: questo vuol dire che, nella versione in onda su Canale 5, dovrebbero esserci in tutti 96 episodi. Ovviamente, Mediaset potrebbe accorciare la durata degli episodi di messa in onda ed allungarne il numero: tutto dipende anche dal riscontro del pubblico.

Brave and Beautiful, streaming

E’ possibile vedere Brave and Beautiful in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo.