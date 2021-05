Turchia, si raddoppia: non contenta di essersi accaparrato l’ultimo lavoro di Can Yaman, ovvero Mr. Wrong, Canale 5 ha deciso di affidare anche ad un’altra produzione turca per il suo pomeriggio estivo. E così, da oggi, lunedì 31 maggio 2021, alle 15:30 (subito dopo Mr. Wrong) parte Love is in the Air, un’altra romantic comedy pronta a conquistare il pubblico.

Eda e Serkan, belli ma diversissimi: la trama di Love is in the Air

La storia è sempre quella di due personaggi che, inizialmente agli antipodi, finiscono per attrarsi l’un l’altro nonostante le differenze, coinvolgendo i rispettivi mondi. Protagonisti di Love is in the Air sono Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin): lei è una giovane e solare studentessa di Architettura paesaggistica, senza peli sulla lingua e con il sogno di andare a studiare in Italia.

Proveniente da una famiglia modesta, Eda prosegue gli studi grazie alla borsa di studio finanziata proprio da Serkan, imprenditore spietato e molto ambizioso e famoso. Quando Eda scopre che sono stati effettuati dei tagli che le impedirebbero di ricevere la borsa di studio, durante una riunione si scaglia proprio contro Serkan, finendo per danneggiare la sua auto senza sapere che lui si trova al suo interno.

Love is in the Air, le foto della nuova serie tv turca di Canale 5 Guarda le altre 15 fotografie → I due, per una serie di scherzi del destino, finiscono per reincontrarsi in occasione dell’annuncio del matrimonio di Selin Atakan (Bige Önal), l’ex di Serkan di cui è ancora innamorato, con Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak), erede di un emporio alberghiero. Deciso a riconquistare l’ex, Serkan coinvolge Eda in una messinscena, presentandola a tutti come la sua nuova fidanzata.

Mentre Selin inizia ad indagare, i social iniziano a far circolare la notizia del fidanzamento tra i due protagonisti. Ad Eda non resta che accettare di fingersi la ragazza di Serkan, ma ad una condizione: che lui ripristini la borsa di studio. Ma, come possiamo ben immaginare, quella che nasce come una finta storia d’amore ben presto diventerà vera.

Il cast di Love is in the Air

Oltre ai due attori protagonisti, il cast di Love is in the Air è popolato di giovani attori che compongono i due mondi di Eda e Serkan, personaggi che assistono alle loro vicissitudini e che interagiranno tra di loro dando forma a numerose storyline secondarie.

La già citata Bige Önal è Selin, l’ex fidanzata di Serkan, ma anche sua amica d’infanzia, colei che lo conosce meglio di chiunque altro. Chirurgo plastico di successo, si stufa di aspettare che Serkan la sposi, lasciandolo e preferendo a lui Ferit.

Evoluzione Dogan interpreta invece Ayfer Yildiz, zia di Eda. Ayfer cresce la nipote dopo che entrambi i suoi genitori muoiono, diventando la sua figura di riferimento nonché la sua confidente. Decide inoltre di rilevare il negozio di fiori della madre di Eda. E’ divertente e sincera.

Anıl İlter è Engin Sezgin, socio in affari di Serkan, ma ben diverso da lui: smemorato e spontaneo, causa situazioni che spesso generano le numerose crisi aziendali. E’ in cerca dell’amore della sua vita, nonostante il suo carattere influenzerà il suo rapporto con le donne.

Melisa Döngel, infine, è Ceren Başar, migliore amica di Eda, incontrata all’Università. Bella ed elegante, studia Legge per diventare avvocato, professione ricoperta anche dal fratello, dai genitori e da altri membri della sua famiglia. Il suo vero sogno, però, è diventare designer di scarpe.

Un successo internazionale e social

Love is in the Air è andato in onda su Fox Turchia da luglio 2020 ad aprile 2021: la serie (scritta da Ayşe Üner Kutlu, sceneggiatore di alcune puntate di Daydreamer) ha ottenuto un ottimo successo, sia in termini di ascolto che di reazioni social. Basti pensare che il profilo di Hande Erçel ha superato i 20 milioni di follower, mentre quello di Kerem Bürsin ha superato gli otto milioni.

Già venduta in oltre 40 Paesi, tra cui Brasile, Argentina, Cile e Spagna, Love is in the Air ha già trovato una solida fanbase italiana, che dall’annuncio della messa in onda della serie su Canale 5 si è scatenato sui social, dando informazioni, curiosità e creando pagine ad hoc. A fronte di questo successo, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione: le riprese sono iniziate da tempo ed i nuovi episodi andranno in onda in Turchia dal 9 giugno prossimo.

Love is in the Air, streaming

E’ possibile vedere Love is in the Air in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Catalogo, nella sezione Fiction e Serie Tv.