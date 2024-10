Uomini e Donne, la puntata di lunedì 21 ottobre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella scorsa puntata c’è stata la sfilata a tema “Io e te come in un film” per i cavalieri. A vincere è stato Diego. Al termine sono riprese le discussioni fra Sabrina e Gabriele. Stavolta lei non ha gradito il fatto che Gabriele le parli di altre donne. Per Gabriele, è una questione di onestà e sincerità, la situazione fra di loro si è fatta davvero complicata ad un passo dalla rottura totale.

Nel trono classico: Francesca è uscita con Paolo, un corteggiatore che ha deciso di richiamare dopo averlo inizialmente eliminato. Lorenzo storce il naso ed accusa la tronista di non essere stata sin da subito se stessa.

Martina è uscita con Ciro, in studio afferma di esser stata bene con il ragazzo. Anche Ciro dice la stessa cosa per la tronista che – comunque – chiarisce di non si sentirsi pronta a baciare nessuno dei suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 21 ottobre 2024

Gemma, infine, sta proseguendo la conoscenza con l’ultimo cavaliere arrivato per lei così come anche Marcello e Giada. Ancora tensione tra Sabrina e Gabriele: lui non l’ha chiamata perché lei gli avrebbe detto di non farlo ma, in studio però la dama avrà qualcosa da dire. Gli animi si riscaldano portando Gabriele ad una decisione che cambierà i rapporti tra i due.

