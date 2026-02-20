Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Mario e Cinzia ci riprovano, la reazione di Gemma

Tensioni in studio nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, dopo una serie di assenze Mario Lenti è tornato in studio e – secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni – ha raccontato di essere uscito nuovamente con Cinzia Paolini. Tra dama e cavaliere già in passato c’era stata una breve frequentazione e adesso pare che abbiano deciso di riprovarci.

La cosa era inevitabile che generasse una serie di malumori, dopo la comunicazione di Mario e Cinzia infatti, c’è stata un’accesa polemica che pare essere proseguita nella registrazione successiva.

Uomini e Donne, cosa è accaduto tra Cinzia e Mario

Mario Lenti da quando è arrivato a Uomini e Donne è sempre stato al centro dell’attenzione, il cavaliere del trono over aveva avuto una frequentazione con Gemma, che ha deciso poi di chiudere, deludendo non poco la famosa dama del programma. Dopo che ha comunicato di essere uscito con Cinzia in tanti si sono chiesti quale sia stata la reazione della Galgani, sebbene tra di loro sia finita parecchio tempo fa.

Le anticipazioni non rivelerebbero dettagli su come abbia reagito Gemma alla notizia, ma è molto probabile – essendo un personaggio conosciuto dal pubblico – che non l’abbia presa affatto bene. Ad attaccare Mario e Cinzia, però, ci hanno pensato Tina e Gianni, che si sono scagliati letteralmente contro dama e cavaliere. Secondo gli opinionisti i due si sarebbero visti e sentiti fuori dallo studio e si sarebbero messi d’accordo solo per restare più tempo nel programma. Intanto Cinzia sarebbe uscita anche con Michele, altra cosa che avrebbe fatto storcere il naso alla Cipollari e Sperti.

Nella registrazione successiva, poi, pare che Mario Lenti fosse di nuovo assente per ragioni lavorative e Cinzia sarebbe stata nuovamente bersagliata da Tina e Gianni. La dama avrebbe detto che lei resterebbe a Uomini e Donne solo ed esclusivamente per Mario, ma intanto il cavaliere avrebbe dichiarato che non sarebbe intenzionato a lasciare lo studio con lei. Sarebbe questo il motivo che ha spinto i due opinionisti ad attaccare entrambi, spiegando come la situazione che si sarebbe creata non sarebbe normale e non capendo il motivo per cui entrambi restano nel programma di Canale 5. Ma la dama pare sia rimasta imperturbabile dinanzi alle critiche, decidendo di restare comunque nel dating show. Ora bisognerà capire se la coppia continuerà a frequentarsi e cosa deciderà di fare.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne ci sarebbe stato spazio anche per il trono classico, qui Ciro sarebbe andato da Alessia Antonetti per farla tornare dopo che aveva scelto di eliminarla. La cosa non sarebbe piaciuta a Elisa e Martina – le sue altre corteggiatrici – che hanno così lasciato lo studio. Sara e Alessio, invece, continuano a conoscersi e tra di loro ci sarebbe stato un altro bacio. La tronista ha poi spiegato di essere rimasta delusa da Matteo, poiché nonostante il bacio che c’è stato tra di loro – a detta sua – lei non gli piacerebbe davvero.