Paura per il protagonista di Uomini e Donne finisce in ospedale dopo un incidente. Ecco come sta e le sue parole sui social.

Uomini e Donne, protagonista in ospedale: cosa è successo e come sta

Grande apprensione nelle ultime ore per i sostenitori di Ernesto Passaro, uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi.

Il vigile del fuoco di origini campane ha infatti catturato l’attenzione del web pubblicando alcuni scatti direttamente dal Pronto Soccorso, sollevando immediata preoccupazione tra i suoi follower prima di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.

Passaro deve la sua popolarità televisiva al percorso intrapreso nel Trono Classico, dove era sceso per corteggiare l’allora tronista Cristiana Anania. Una frequentazione culminata con la scelta finale e con l’avvio di una convivenza a Roma.

La love story, tuttavia, ha ricalcato il destino di molte coppie recenti della trasmissione, naufragando dopo pochissimi mesi. A ufficializzare la rottura era stata proprio la Anania, che aveva spiegato come la quotidianità avesse amplificato le incompatibilità caratteriali già emerse davanti alle telecamere, decidendo però di non scendere nei dettagli: “Ho scelto però di non parlare dei veri motivi, perché voglio che alcune cose rimangano private per rispetto. Vorrei che alla gente rimanesse quel ricordo bellissimo.”

Quella riservatezza aveva alimentato rumors su presunte infedeltà da parte dell’ex corteggiatore, da lui sempre categoricamente smentite.

Come sta il corteggiatore dopo l’incidente

Il nuovo capitolo che lo vede protagonista si è consumato interamente su Instagram. Passaro ha prima scatenato i sospetti dei fan con una foto dall’ospedale e un successivo accenno polemico, condito da una buona dose di ironia: «Alla fine ci avete provato», ha scritto inserendo l’emoticon delle corna, quasi a voler lanciare una frecciata ai suoi detrattori.

Poco dopo, di fronte al moltiplicarsi dei messaggi d’allarme, il giovane ha voluto ricostruire i fatti, confermando di essere rimasto vittima di un brutto spavento nella mattinata e ringraziando pubblicamente per la solidarietà ricevuta: «Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi seguono e mi supportano per i tantissimi messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato oggi. Questa mattina ho avuto un incidente e sono stato in ospedale, ma leggere le vostre parole mi ha dato forza e conforto. Grazie davvero per l’attenzione, l’affetto e il sostegno che mi state dimostrando. Vi sono profondamente grato.»

Il rientro verso Napoli è stato infine immortalato in una successiva storia, con lo sfondo del Vesuvio a fare da cornice alle sue dimissioni: «Oggi si rientra a casa. Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa.»