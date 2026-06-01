Agnese e Roberto di Uomini e Donne si sono lasciati? Dopo i rumor di crisi, l’ex dama rompe il silenzio sui social e svela tutta la verità sul loro amore.

Uomini e Donne, cosa sta succedendo tra Roberto e Agnese. Le parole dell’ex dama del trono over

Con i riflettori di Canale 5 appena spenti sull’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, l’attenzione del pubblico si sposta inevitabilmente sui social, dove i protagonisti del Trono Over continuano a regalare colpi di scena degni delle migliori sceneggiature mariane.

Nelle ultime settimane, i radar del gossip si erano accesi con insistenza su Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, una delle coppie più discusse e seguite dell’edizione appena conclusa. Le voci di una rottura imminente si rincorrevano con insistenza, alimentate da un silenzio sospetto che faceva presagire il peggio per i due ex protagonisti del dating show.

Parla l’ex dama del trono over: la verità sulla storia

A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l’ex dama, che ha affidato a Instagram un lungo sfogo dall’equilibrio precario, capace di far trattenere il fiato ai fan. Agnese ha ripercorso la sua fulminea ma intensissima esperienza televisiva, parlando di tre mesi vissuti sulle montagne russe tra passioni, cadute e scelte decisive.

Il passaggio che ha fatto sobbalzare i follower riguarda però lo stato attuale della sua relazione con Roberto. Definito senza troppi fronzoli come un legame non perfetto, il loro rapporto sembra fare i conti con la dura realtà del quotidiano, fatta di confronti serrati e, soprattutto, di distanze chilometriche difficili da arginare. Un bilancio che per molti aveva il sapore amaro di un addio imminente, incentrato sulla necessità di rimettere l’individualità davanti alla coppia.

Quando tutto sembrava spingere verso la parola fine, è arrivata la smentita che profuma di tregua. Nonostante le evidenti difficoltà e un idillio tutt’altro che da favola, Agnese ha spento i rumor di una separazione definitiva celebrando i loro primi sette mesi insieme.

Una conoscenza profonda, in continua evoluzione, che non nega i problemi ma sceglie di affrontarli. A blindare la storia ci ha pensato subito dopo lo stesso Roberto, che ha replicato alla dama con una dedica mirata a rassicurare tutti: l’amore c’è e, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di superare anche gli ostacoli più impervi della vita reale.