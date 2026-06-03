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Cinzia Paolini, il gesto inaspettato dopo Uomini e Donne: c’entra Maria De Filippi

C’è vita oltre i riflettori degli studi televisivi e una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne lo ha appena dimostrato. Cinzia Paolini ha messo momentaneamente da parte le complicate dinamiche sentimentali del dating show di Canale 5 per condividere con i propri follower un importantissimo successo sul piano personale: il

di giulianamarra
Cinzia Paolini, il gesto inaspettato dopo Uomini e Donne: c’entra Maria De Filippi
pubblicato 3 Giugno 2026 aggiornato 4 Giugno 2026 22:32

C’è vita oltre i riflettori degli studi televisivi e una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne lo ha appena dimostrato.

Cinzia Paolini ha messo momentaneamente da parte le complicate dinamiche sentimentali del dating show di Canale 5 per condividere con i propri follower un importantissimo successo sul piano personale: il conseguimento del diploma presso una scuola di musica.

La dama ha documentato la fine del suo percorso accademico attraverso una serie di scatti pubblicati su Instagram, in cui appare felice e sorridente insieme ai suoi compagni di corso. Per i telespettatori più assidui non si è trattato di una sorpresa assoluta, dato che la donna aveva accennato più volte durante l’anno ai sacrifici fatti per conciliare le lezioni e lo studio con le registrazioni del programma.

Il messaggio inaspettato dopo il trono over

A scatenare la curiosità dei fan, però, è stato un dettaglio emerso direttamente dalle pagine della sua tesi di diploma. Tra i ringraziamenti ufficiali, infatti, Cinzia ha voluto inserire un pensiero molto profondo rivolto proprio a chi guida la trasmissione pomeridiana di Mediaset: “Alla mitica Maria nazionale, Lucia e tutta la redazione e la produzione (loro sanno!) che mi hanno regalato un’esperienza indescrivibile e la possibilità di fare un percorso introspettivo forte e coraggioso dove potermi riscoprire donna migliore…”

collage della dama cinzia paolini, a sinistra al suo diploma a destra a Uomini e Donne

Un messaggio di grande affetto che stona, in senso positivo, con il percorso spesso turbolento vissuto in studio. Nel corso della stagione, la Paolini si è distinta per il suo carattere schietto, finendo frequentemente al centro di accesi dibattiti e attirando le severe critiche degli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, da sempre scettici nei confronti delle sue frequentazioni.

Se l’ambito formativo ha portato i suoi frutti, anche il versante amoroso sembra aver preso una piega interessante dopo lo stop estivo delle registrazioni. Archiviate le polemiche televisive, Cinzia è stata recentemente avvistata per le vie di Salerno in atteggiamenti complici e sereni insieme a Marco.

I due, che avevano espresso il desiderio di darsi una seconda opportunità lontano dalle telecamere, sembrano aver ritrovato la giusta sintonia.

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