Cinzia Paolini, il gesto inaspettato dopo Uomini e Donne: c’entra Maria De Filippi

C’è vita oltre i riflettori degli studi televisivi e una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne lo ha appena dimostrato. Cinzia Paolini ha messo momentaneamente da parte le complicate dinamiche sentimentali del dating show di Canale 5 per condividere con i propri follower un importantissimo successo sul piano personale: il

C’è vita oltre i riflettori degli studi televisivi e una delle protagoniste più discusse del trono over di Uomini e Donne lo ha appena dimostrato.

Cinzia Paolini ha messo momentaneamente da parte le complicate dinamiche sentimentali del dating show di Canale 5 per condividere con i propri follower un importantissimo successo sul piano personale: il conseguimento del diploma presso una scuola di musica.

La dama ha documentato la fine del suo percorso accademico attraverso una serie di scatti pubblicati su Instagram, in cui appare felice e sorridente insieme ai suoi compagni di corso. Per i telespettatori più assidui non si è trattato di una sorpresa assoluta, dato che la donna aveva accennato più volte durante l’anno ai sacrifici fatti per conciliare le lezioni e lo studio con le registrazioni del programma.

Il messaggio inaspettato dopo il trono over

A scatenare la curiosità dei fan, però, è stato un dettaglio emerso direttamente dalle pagine della sua tesi di diploma. Tra i ringraziamenti ufficiali, infatti, Cinzia ha voluto inserire un pensiero molto profondo rivolto proprio a chi guida la trasmissione pomeridiana di Mediaset: “Alla mitica Maria nazionale, Lucia e tutta la redazione e la produzione (loro sanno!) che mi hanno regalato un’esperienza indescrivibile e la possibilità di fare un percorso introspettivo forte e coraggioso dove potermi riscoprire donna migliore…”

Un messaggio di grande affetto che stona, in senso positivo, con il percorso spesso turbolento vissuto in studio. Nel corso della stagione, la Paolini si è distinta per il suo carattere schietto, finendo frequentemente al centro di accesi dibattiti e attirando le severe critiche degli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, da sempre scettici nei confronti delle sue frequentazioni.

Se l’ambito formativo ha portato i suoi frutti, anche il versante amoroso sembra aver preso una piega interessante dopo lo stop estivo delle registrazioni. Archiviate le polemiche televisive, Cinzia è stata recentemente avvistata per le vie di Salerno in atteggiamenti complici e sereni insieme a Marco.

I due, che avevano espresso il desiderio di darsi una seconda opportunità lontano dalle telecamere, sembrano aver ritrovato la giusta sintonia.