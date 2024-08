Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (video)

Oggi, nel corso della prima registrazione della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘, in onda, da lunedì 9 settembre 2024, è stato presentato ufficialmente il primo tronista, ovvero Michele Longobardi (Qui, il video di presentazione). Il ragazzo è una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi perché ha corteggiato Manuela Carriero.

Chi è Michele Longobardi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Michele ha 28 anni ed è originario di Castellammare di Stabia (Na). Vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione. I suoi genitori si sono separati quando lui aveva 7 anni (“Non ricordo tantissimo ma è stato un periodo tristissimo. Piangevo sempre, non volevo che accadesse. La mia adolescenza, però, è stata felice. Ero una scapocchione, stavo sempre in giro con gli amici, a ridere e scherzare. A 19 anni, è cambiato tutto. Ho iniziato a soffrire di attacchi di ansia e attacchi di panico. Mi sono trascurato molto, ho iniziato a pesare 110 chili. Avevo difficoltà a rapportarmi con le persone e, quindi, anche con le ragazze. Non amo piangermi addosso. Tra i 19 ed i 24 anni è stato un periodo che mi ha tolto tanto ma mi ha dato anche tantissimo. Oggi mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado molto fiero”).

Ha la paura del tempo che scorre: “Sono un animale sociale, estroverso, espansivo. Mi piace stare al centro dell’attenzione, mi piace far ridere gli altri. Probabilmente sono anche permaloso anche se non lo lascio a vedere. Mi piace provocare e stuzzicare le persone che non sopporto. Ho un master in provocazione”.

Si definisce un baciatore seriale, passionale, dolce. Ad ‘Uomini e Donne’ spera di incontrare la donna con cui condividere la propria quotidianità: “Mi manca quella intimità, quella confidenza tipica di una relazione”. E’ molto legato a suo nonno Ciccio che non perde una puntata del programma.

Il suo profilo Instagram è @michelelongo30