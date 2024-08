Francesca Sorrentino: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (video)

Nel corso della prima registrazione, di oggi 28 agosto 2024, è stata svelata la nuova tronista di ‘Uomini e Donne‘. Si tratta di Francesca Sorrentino (Qui, il video di presentazione). La ragazza, assieme all’allora fidanzato Manuel Maura, ha partecipato, alla decima edizione di ‘Temptation Island’. Dopo un lungo tira e molla, fatto di litigi e riappacificazioni, la coppia ha deciso di troncare la relazione. Per la neo protagonista del programma di Canale 5, un’opportunità per rimettersi in gioco e, perché no, trovare l’amore della sua vita (“Non voglio più vedermi così, non voglio più stare male per amore”).

Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente dal lunedì al venerdì a partire dal 9 settembre 2024.

Chi è Francesca Sorrentino di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Francesca ha 24 anni ed arriva da un piccolo paese in provincia di Frosinone. E’ un tecnico della riabilitazione psichiatrica, lavora con i bambini autistici (“Amo aiutare gli altri”). E’ una grandissima maniaca del controllo e si definisce un’ingenua totale. E’ single dai primi di giugno dopo una relazione di tre anni e mezzo (“Mi ha insegnato tanto, non voglio più mettermi al secondo posto. Amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettersi allo stesso piano”). Si definisce generosa, una brava persona, leale, un po’ pesante ma anche molto simpatica (“Con me il tempo passa molto velocemente”).

Spera di incontrare un amore forte come quello dei genitori che stanno assieme da 25 anni e si amano come il primo giorno (“Loro sono proprio l’ideale dell’amore, si amano. Dopo tanti anni di matrimonio non è scontato. Io sono un po’ gelosa, un po’ possessiva, è difficile, poi, trovare uno che accetti questo lato. Mi sento come una bambina che guarda l’ideale fantastico. Ho voglio di rimettermi in gioco e riscrivere un nuovo capitolo della mia vita”)

Ha un profilo Instagram @_francescasorrentino.