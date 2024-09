Martina De Ioannon è la quarta tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che ripartirà il prossimo 16 settembre.

Martina è nota al pubblico di Canale 5 per aver preso parte all’edizione di Temptation Island andata in onda lo scorso luglio.

Nel filmato di presentazione condiviso sui profili social di Witty Tv, Martina ha ripercorso brevemente la sua esperienza a Temptation Island, soffermandosi sui motivi che hanno portato alla fine della sua storia d’amore con Raul:

Non pensavo che questa esperienza andasse così. Sono entrata, convinta di amare Raul e pensavo che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già, però, dopo una settimana, mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello. Mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo ma, come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto. Ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero.