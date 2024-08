Alessio Pecorelli: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne (video)

Assieme ai super conosciuti Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, nel corso della prima registrazione di ‘Uomini e Donne‘, è stato presentato anche un terzo tronista. Si chiama Alessio Pecorelli. Conosciamolo meglio (Qui, il video di presentazione):

Chi è Alessio Pecorelli tronista di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 31 anni e lavora nel mondo della ristorazione da circa 9 anni. E’ di Santa Marinella e vive da solo. E’ un ex militare. Ha sempre lavorato: “Tutto quello che ho creato me lo sono guadagnato da solo anche grazie al piccolo aiuto dei miei genitori”.

E’ pieno di tatuaggi su tutto il corpo. E’ uno sportivo, pratica, da anni, pugilato, MMA, K1. Si definisce un tipo estroverso, scherzoso. Quando litiga, solitamente, dice anche cose che non pensa. Quando capisce di aver sbagliato fa due passi indietro e chiede scusa. E’ un ragazzo che non si accontenta mai. Quando raggiunge un obiettivo se ne pone sempre un altro. Cita sempre la seguente frase: “Sono nato leader e leader morirò”. E’ molto legato alla sua famiglia. La mamma gli cura la contabilità del ristorante. Il padre è titolare di un’officina a Civitavecchia mentre il fratello è ingegnere a Milano (“Lui è tutta la mia vita”)

Ha due cani. In gioventù ha fatto penare molto i genitori perché è stato una ‘testa calda’. L’anno scorso gli sono venuto a mancare tre persone importanti della sua vita: due nonni ed uno zio (“Nell’arco di tre mesi, li ho persi tutti e tre. E’ stato un anno difficile per me e tutta la mia famiglia”). E’ single da due anni e mezzo dopo una relazione importante: “Ho avuto frequentazioni ma non sono riuscito a legare”.

Dall’esperienza ad ‘Uomini e Donne’ spera di provare “cose forti che non provo da tanto tempo”. E, perché no, magari diventare padre come molti dei suoi amici.

Ha un profilo Instagram @alessio_peco.