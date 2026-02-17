Le prossime puntate di Uomini e Donne promettono emozioni forti e decisioni sorprendenti: baci, segreti e addii inaspettati in vista

Uomini e Donne, anticipazioni: svolta tra Alessio e Rosanna, chi lascia il trono over

Le prossime puntate di Uomini e Donne, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, si annunciano come un vero e proprio terremoto per il parterre over. I telespettatori assisteranno a confronti accesi e tensioni crescenti, con protagonisti Alessio, Rosanna e Debora al centro di un triangolo che non passerà inosservato. Le dinamiche tra i tre metteranno alla prova amicizie e fiducia, scaturando polemiche e confronti da non perdere.

Non solo il triangolo amoroso attirerà l’attenzione del pubblico: ci saranno momenti di grande emozione anche per altri protagonisti del programma. Mauro e Tiziana, dopo un percorso tra alti e bassi, decideranno di abbandonare insieme il dating show, mentre Agnese e Roberto torneranno in studio per un evento speciale che culminerà in una proposta di matrimonio, tra applausi e commozione.

Ma le sorprese non finiscono qui. Alcuni volti storici del programma lasceranno definitivamente lo studio: Arcangelo abbandonerà il parterre over, mentre nel trono classico, la tronista Sara dovrà affrontare l’addio di Simone, lasciando spazio a nuovi incontri e colpi di scena. La tensione aumenterà ulteriormente quando un gesto spontaneo in esterna scatenerà reazioni inattese tra i corteggiatori, complicando le già fragili dinamiche sentimentali. Ma andiamo nel dettaglio

Il triangolo No e l’uscita di Mauro e Tiziana

Il confronto tra Alessio e le due dame promette di essere il momento clou della settimana. Dopo aver passato una notte con Rosanna, Alessio dovrà fare i conti con la scoperta di un’intimità precedente con Debora. La reazione di Rosanna non si farà attendere: sentirsi tradita spingerà la dama a interrompere la conoscenza, mentre Debora, pur decidendo di proseguire il percorso, dovrà affrontare una crisi di fiducia nei confronti del cavaliere torinese, trasformando la relazione in una vera prova di sincerità e trasparenza.

Come già accennato le prossime puntate riserveranno sorprese anche sul fronte degli addii e dei ritorni. Mauro e Tiziana lasceranno il programma insieme, suggellando così la loro storia con un passo coraggioso. E mentre c’è chi esce altri tornano, come Agnese e Roberto che riappariranno in studio per regalare ai fan un momento indimenticabile: una proposta di matrimonio carica di emozione. E il trono classico? Nelle puntate precedenti Ciro Solimeno si è confrontato con Elisa in una discussione carica di emozione, mentre con Alessia Messina è scattato un bacio, subito seguito da un acceso litigio in studio. Ciro ha espresso dubbi sul comportamento della ragazza, giudicandola troppo insicura, e ha avuto anche un confronto acceso con Alessia Antonetti. Intanto con l’addio di Simone, nuovi corteggiatori entreranno in gioco per Sara, portando freschezza e nuove opportunità sentimentali.