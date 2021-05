Orfani di Daydreamer, non temete: Canale 5 ha pensato bene di chiudere la settimana appena trascorsa con il finale della soap turca diventata una vera e proprie rivelazione l’estate scorsa, e di far partire immediatamente quella che a Mediaset si spera possa esserne la degna erede, ovvero Mr. Wrong-Lezioni d’amore. L’appuntamento è dunque da oggi, lunedì 31 maggio 2021, alle 14:45.

Can Yaman diventa il “Signor sbagliato”: la trama di Mr. Wrong

Sulla carta, Mr. Wrong ha tutti gli ingredienti necessari per diventare un nuovo successo del daytime estivo di Canale 5. C’è la storia d’amore, la commedia familiare, un cast giovane ed affascinante. Ed ovviamente, c’è lui, Can Yaman, vera star nel nostro Paese dopo Bitter Sweet e soprattutto dopo Daydreamer.

Sarà lui ad interpretare il “Mr. Wrong” del titolo, ovvero Özgür Atasoy, giovane ed affascinante proprietario di un locale, “La Gabbia”. Il soprannome gli è stato dato dalla giornalista Yesim Öztürk (Ecem Karavus), con cui ha passato una notte di passione dopo averle concesso un’intervista. Özgür, infatti, è scapolo per scelta, dopo aver perso la fiducia nell’amore e nelle donne.

La sua vita s'incrocia con quella di Ezgi İnal (Özge Gürel, già vista in Cherry Season e Bitter Sweet), event planner che durante una festa di compleanno per il fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar) ha scoperto che la tradiva. Ezgi si ritrova così a dover lasciare la casa in cui vive con Soner, trasferendosi dall'amica Cansu Akman (Fatma Toptaş).

Il suo nuovo vicino di casa è proprio Özgür: tra i due non sono subito scintille. Lei è romantica ed in cerca del vero amore, lui preferisce divertirsi, riuscendo a conquistare qualsiasi donna. Quando Ezgi fa la conoscenza del bel dottore Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu), stringe un accordo con Özgür: se lui le darà i giusti consigli per conquistare Serdar e sposarlo, lei accetterà di fingere di essere la sua fidanzata al matrimonio della sorella, placando così le insistenti richieste della madre Nevin Yılmaz (Feri Baycu Güler) che vorrebbe vedere il figlio accasato.

Andrà tutto liscio? Ovviamente no: sia Ezgi che Özgür hanno le proprie esigenze e non vogliono cambiare drasticamente la loro vita solo per fare una un piacere all’altro. Eppure, anche Ezgi inizia a restare affascinata da Özgür, vedendo in lui più di quanto lui stesso voglia mostrare agli altri. E nonostante le sue amiche le dicano di fare attenzione, Ezgi si ritrova a provare dei sentimenti nei suoi confronti.

Le puntate di Mr. Wrong: quante sono e quando vanno in onda?

Come con tutte le altre serie turche già mandate in onda da Canale 5, anche le puntate di Mr. Wrong-Lezioni d’amore avranno un’edizione italiana differente rispetto a quella originale. La serie è infatti andata in onda su Fox Turchia dal 26 giugno al 2 ottobre 2020, per un totale di quattordici episodi, ciascuno della durata di 130 minuti.

Canale 5 spezzetterà queste puntate, quindi, proponendole nella versione daily con episodi della durata di circa trenta minuti (ogni episodio della versione turca, quindi, coprirà poco più di quattro episodi pomeridiani in Italia). Oltre alla messa in onda nel pomeriggio, però, Canale 5 ha già annunciato che Mr. Wrong andrà in onda anche in prima serata.

Da lunedì 14 giugno, per sette settimane, troveremo Can Yaman quindi anche in prime time: i primi tre di questi appuntamenti serali andranno in onda il lunedì, mentre i restanti quattro, dal 7 luglio, saranno trasmessi di mercoledì.

Alla luce di tutto questo, è difficile dire, ad oggi, quanto durerà la messa in onda di Mr. Wrong in Italia. Sicuramente, l’esperienza di Daydreamer -nato per essere una serie destinata solo all’estate e poi diventata anche un appuntamento autunnale ed invernale, sbarcando in prima serata- ci ha dimostrato che, in caso di successo, questa novità potrebbe accompagnare il pubblico di Canale 5 per molto tempo.

Una cosa, però, è certa: in Patria la serie si è conclusa definitivamente ad ottobre, dal momento che i bassi ascolti non sono stati sufficienti per un rinnovo per una seconda stagione. Anche per questo, l’ultima puntata è stata in parte girata nuovamente, per fornire alla storia un finale vero e proprio.

Mr. Wrong, streaming

E’ possibile vedere Mr. Wrong in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Tutti gli episodi sono, inoltre, disponibili sulla pagina ufficiale della serie.