Nuove anticipazioni di martedì 21 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 21 maggio (s33 ep. 181): Li scopre il ricatto di Bill

Steffy e Finn informano Li

Dopo aver informato Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) del ricatto di Bill (Don Diamont) e della relazione di quest’ultimo con Sheila (Kimberlin Brown), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) raccontano quello che è successo anche a Li (Naomi Matsuda). Anche la madre adottiva di Finn, quindi, viene a conoscenza del fatto che Steffy e suo figlio non hanno potuto confermare le accuse a Sheila a causa del ricatto di Bill che, in passato, aveva salvato la vita proprio a Li dopo il tentato omicidio di Sheila.

Katie turbata dopo l’incontro con Bill

Katie (Heather Tom), dopo aver scoperto che dietro la scarcerazione di Sheila c’è la mano di Bill, ha implorato letteralmente il suo ex marito affinché ritrovasse la ragione, invitandolo a pensare anche alla sicurezza del loro figlio Will. Katie, cacciata di casa da Bill, appare visibilmente turbata dopo la discussione.

Foto di: BBL DISTRIBUTION