Beautiful è la soap opera statunitense che va in onda su Canale 5, subito dopo l’edizione pomeridiana del Tg5, intorno alle ore 13:40.

La storica soap opera trasmessa dalla CBS e prodotta dalla Bell-Phillip Television Productions, Inc., con il titolo originale di The Bold and the Beautiful, dedicata alle vicende della famiglia Forrester e della loro casa di moda Forrester Creations, va in onda in Italia dal 1990 (negli Stati Uniti, ha esordito nel 1987).

Trasmessa da Rai 2 per i primi quattro anni, Beautiful è diventato un punto fermo del palinsesto di Canale 5 dal 1994. Nel corso della sua storia, la soap opera è stata trasmessa anche da Rete 4 ed è andata in onda anche in prima serata. Altri reti Mediaset sulle quale è andata in onda sono La5 e Mediaset Extra.

Nel mondo, la soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in assoluto con 300 milioni di telespettatori. In America, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards mentre in Italia, la soap si è aggiudicata 4 Telegatti.

Nel cast attuale della soap, troviamo gli attori John McCook, Katherine Kelly Lang, Thorsten Kaye, Kimberlin Brown, Heather Tom, Matthew Atkinson, Jacqueline MacInnes Wood, Sean Kanan, Annika Noelle, Don Diamont, Scott Clifton, Darin Brooks.

Altri attori storici, non più presenti nel cast, sono stati Ronn Moss, Susan Flannery, Hunter Tylo.

Andiamo a scoprire le anticipazioni delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, da lunedì 2 a sabato 7 gennaio 2023.

Beautiful, anticipazioni puntate 2-7 gennaio 2023 (S31, EP. 211-216)

ATTENZIONE

Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la soap opera non andrà in onda.

Lunedì 2 gennaio

Carter annuncia a Eric e a Ridge di aver definitivamente chiuso con Quinn. Zende e Paris cominciano a fare sul serio e Thomas sembra esserne geloso. Brooke insiste con Donna affinché confessi il suo amore a Eric. Lei non vuole farlo ma, mentre ripete con forza di amare Eric, lui è alle sue spalle e sente tutto.

Martedì 3 gennaio

Katie e Carter, cominciano a comprendersi e scoprono di avere dei punti in comune: tradimenti, un amore impossibile, il desiderio di essere amati senza riserve e per questo Katie gli confida che mai più tornerà con Bill.

Mercoledì 4 gennaio

Hope e Finn vanno a mangiare qualcosa insieme ma al bar vedono Deacon e Sheila baciarsi e questo perché Sheila ha fagocitato ancora una volta Deacon, che avrebbe voluto lasciare in pace la figlia. Finn e Hope sono esterrefatti.

Giovedì 5 gennaio

Liam e Steffy passano la giornata con la figlia sperando che Hope e Finn, a pranzo fuori per parlare, abbiano capito che Deacon e Sheila devono stare lontano dalle loro vite.

Sabato 7 gennaio

Brooke suggerisce ad Eric di ascoltare Donna. La sorella, infatti, è ancora innamorata di lui ed Eric ne è lusingato e non ha dimenticato i tempi in cui erano sposati. Al ristorante, il piano di Sheila è in atto e lei e Deacon rivelano a Hope e Finn di essere innamorati. Deacon e Sheila cercano di far credere a Hope e a Finn che la loro storia d’amore sia vera ma il risultato non sembra quello sperato.

Quinn confessa a Shauna di amare ancora Carter, ma che la storia con lui è davvero finita. Nel frattempo, Donna dichiara il suo amore a Eric e ne nasce una breve intimità che fa capire a Eric che la sua disfunzione sessuale non è irrecuperabile.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche sul sito di Mediaset Infinity e sull’app di Mediaset Infinity per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate possono essere recuperate sul sito.

A questo link, la pagina ufficiale della soap opera.