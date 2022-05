Sentite la mancanza di una qualche soap opera spagnola? No problem: questa volta, a pensare a colmare la vostra mancanza è Raiuno che, da lunedì 30 maggio 2022, propone Sei sorelle, produzione iberica, appunto, che ci porta indietro nel tempo, fino agli anni Dieci del Novecento, per raccontarci una storia familiare con protagoniste delle sorelle in cerca di emancipazione. La premessa vi intriga? Allora siete nel posto giusto: continuate a leggere per saperne di più!

Sei sorelle, la trama

Siamo a Madrid, nel 1913: qui vive e fa parte dell’alta borghesia spagnola la famiglia Silva, capitanata da don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), titolare di un’importante fabbrica tessile.

Don Fernando ha avuto sei figlie, ciascuna delle quali con un carattere ben definito: Adela (Celia Freijeiro), la maggiore, è il pilastro fondamentale delle sorelle Silva, nonché una delle donne più eleganti ed ammirate dell’alta società del momento. Diventata vedova giovanissima, crede che l’amore non busserà mai più alla sua porta.

Blanca (Mariona Tena), è bella, elegante e colta, fidanzata con il ricco banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) ma innamorata del cognato, il dottore Cristóbal Loygorri (Álex Gadea); Diana (Marta Larralde), ha invece un carattere forte ed è la più intraprendente.

Francisca (María Castro) segue di nascosto la sua passione per il canto, esibendosi in un locale senza che nessuno della sua famiglia lo sappia; Celia (Candela Serrat) è la più studiosa ed il suo sogno è quello di poter continuare a studiare e viaggiare, s’innamora della sua amica operaia Petra (Carlota Olcina). Infine, Elisa (Carla Díaz), la più piccola, viziata, irascibile e immatura, sogna di trovare un uomo di buona posizione con cui mettere su famiglia.

Le sei sorelle fanno una vita agiata, fin quando la morte improvvisa del padre costringe loro a rimboccarsi le maniche e prendere in mano l’attività dell’uomo per mandarla avanti e mantenere il loro status sociale. Nel farlo, si rendono conto del mondo maschilista in cui vivono e di quanto sia difficile, per una donna, farsi strada e far valere i propri diritti.

Sei sorelle, quante puntate sono?

La soap è andata in onda in Spagna per due anni, dal 2015 al 2017, per un totale di 489 puntate, ciascuna della durata di circa 55 minuti. Raiuno dovrebbe rispettare la durata di ciascun episodio senza tagli: per questo, appare improbabile che riesca a mandare in onda tutta la serie entro l’estate. E’ più probabile, invece, che decida di alternarla alla propria soap, Il Paradiso delle Signore, durante i mesi estivi.

Sei sorelle, il cast

Il cast principale della soap è formato dalle sei attrici protagoniste, a cui si affiancano, nel corso delle puntate, personaggi destinati a rimanere per un certo periodo di tempo, a seconda delle esigenze di copione e del gradimento del pubblico. Da segnalare, in particolare, la presenza di Álex Gadea, che il pubblico italiano già conosce in quanto interprete di Tristan ne Il Segreto.

Celia Freijeiro: Adela Silva

Mariona Tena: Blanca Silva

Marta Larralde: Diana Silva

María Castro: Francisca Silva

Candela Serrat: Celia Silva

Carla Díaz: Elisa Silva

Fernando Andina: Rodolfo Laygorri

Álex Gadea: Cristòbal Loygorri

Álex Adrover: Salvator Montaner

Carlota Olcina: Petra

Nuncy Valcárcel: Maria

Joaquín Climent: Benjamin Fuentes

Ricard Sales: Gabrile Gutìerrez

Pep Antón Muñoz: Enrique Gutìerrez

Llum Barrera: Antonia Rivera de Gutìerrez

Alejandra Llorente: Carolina Silva Manzano

Cristóbal Suárez: Luis Civantos

Julia Molins: Sofia Alvarez

Jorge Clemente: Carlitos Teràn

Juan Ribó: Ricardo Silva

Vicky Peña: Rosalìa Manzano

Oriol Tarrasón: Germàn Rivera

Alejandro Cano: Miguel Esparza

Raúl Fernández de Pablo: Bernardo Angulo

Kiti Mánver: Dolores

Sei sorelle, sceneggiatori e registi

La serie è stata creata da Ramon Campos e Gema R. Neira. Insieme a loro, un team di numerosi sceneggiatori hanno scritto i vari episodi della soap, che è stata diretta da Antonio Hernández, Miguel Conde, David Ulloa, Jaime Bottle, Inma Torrente e Veronica Anciones.

A produrre, invece, c’è Tve, l’azienda televisiva pubblica spagnola (la serie è andata in onda su La 1) e Bambù Producciones. Quest’ultima è già nota in Italia, dal momento che da noi sono andate in onda altre serie prodotte da questa casa di produzione, come Grand Hotel, Velvet e Velvet Colleciòn, Il Sospetto e Le ragazze del centralino.

Sei sorelle, orari

Come detto, la soap va in onda su Raiuno dal lunedì al venerdì dalle 15:55 alle 16:45, occupando così lo spazio in inverno riservato a Il Paradiso delle Signore. Lungo l’estate, va quindi in onda tra le repliche di Don Matteo (che a loro volta sostituiscono Oggi è un altro giorno) ed Estate in diretta (versione estiva de La Vita in Diretta).

Sei sorelle su RaiPlay

Ovviamente, è possibile vedere la soap anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Dal sito è possibile anche recuperare le puntate già andate in onda: a questo link la pagina ufficiale della soap.