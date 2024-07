Anticipazioni, ospiti, storie, diretta tv e live streaming di Sabato in diretta su Rai 1 con Emma D’Aquino

Sabato in diretta: su Rai 1 il nuovo rotocalco condotto da Emma D’Aquino

Nella stagione 2024 – 2025, debutta, al sabato pomeriggio, un nuovo contenitore che porta per titolo ‘Sabato in diretta’. Il programma, condotto da Emma D’Aquino nasce da una costola de ‘La Vita in diretta’. Occuperà, a partire dal 14 settembre, la fascia che, fino allo scorso anno, ha visto protagonista Marco Liorni con ‘Italia Sì’. Il conduttore sarà, comunque, impegnato con la nuova edizione de ‘L’Eredità’, testerà un game show dal titolo ‘Chi può batterci?’ (destinato al sabato sera) e sarà il padrone di casa de ‘L’Anno che verrà’.

Un anno fa, tra settembre ed ottobre 2023, Alberto Matano, in via sperimentale, condusse quattro speciali di ‘Vita in diretta’ al sabato.

Chi è la conduttrice di Sabato in diretta?

La trasmissione di Rai 1 sarà condotta da Emma D’Aquino, giornalista del primo telegiornale Rai. In tv, ha condotto anche ‘Amore criminale’ su Rai 3.

Sabato in diretta: le anticipazioni sul nuovo contenitore di Emma D’Aquino

Il programma, condotto dalla giornalista Emma D’Aquino, si propone di accompagnare i telespettatori con notizie di cronaca e di attualità, approfondimenti e curiosità sui principali fatti della settimana. La trasmissione è un rotocalco che cercherà di restituire la fotografia dell’Italia e degli italiani raccontando e analizzando in diretta notizie e avvenimenti di pubblico interesse.

In studio, la conduttrice illustrerà e approfondirà le varie tematiche affrontate dal programma tramite il contributo di esperti, collegamenti esterni con gli inviati, ospiti e testimonianze.

L’obiettivo finale sarà quello di informare e allo stesso tempo intrattenere i telespettatori con un racconto preciso, puntuale e concreto.

Sfiderà, al sabato pomeriggio, il confermato ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin su Canale 5.

Sabato in diretta: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay a partire da sabato 14 settembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.