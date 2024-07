Le prime anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 9 dimostrano che la serie sia ormai in fase di lavorazione da qualche settimana: per essere pronta a settembre, cast e troupe della popolare serie di Raiuno deve rinunciare a parte delle vacanze estive per girare quelli che saranno gli episodi in onda il prossimo autunno. Se vi state domandando quando inizia Il Paradiso delle Signore 9, la data da segnare sul calendario è quella di lunedì 9 settembre 2024, quando la serie debutterà con il primo episodio della nuova stagione, disponibile anche su RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore 9 e l’assenza di Vittorio

Una stagione che, come ampiamente noto, non vedrà la presenza di Vittorio Conti, personaggio storico della serie, comparso fin dalle prime stagioni in onda in prima serata. Il suo interprete, Alessandro Tersigni, ha deciso di prendersi una pausa dal set e di dedicarsi ad altri progetti ma, nella primavera scorsa, non ha escluso il suo ritorno nella prossima stagione.

Il Paradiso delle Signore 9 e le anticipazioni sulla trama

La concorrenza con la Galleria Milano Moda

Ma cosa succederà negli episodi de Il Paradiso delle Signore 9? A svelarlo è la sinossi ufficiale della stagione, da poco resa pubblica e che ci porta nella Milano del 1965. La stagione si aprirà da dove si era conclusa la precedente, ovvero dalla precipitosa fuga da Milano di Vittorio Conti e di Matilde (Chiara Baschetti), che costringe Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) ad impegnarsi con tutta la grande famiglia del Paradiso a offrire novità ai clienti.

Per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda, che vuole approfittare dell’apparente debolezza del Paradiso, la nuova collezione femminile è stata affidata a Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante) che, in linea con lo spirito degli anni Sessanta, vuole rivolgersi a un pubblico più giovane. È l’inizio di un contrasto molto acceso che si svilupperà con la nuova stilista della GMM, Giulia Furlan (Marta Mazzi), che cerca nel lavoro anche una rivalsa personale.

Roberto e Rosa (Nicoletta Di Bsceglie) si dedicano alla realizzazione del Paradiso Market, che inizia ad affrontare anche argomenti d’attualità come, ad esempio, il tema della “prima volta”, mentre Marcello, anche per dimostrare il suo valore ad Adelaide (Vanessa Gravina), è alla ricerca di nuovi investimenti in competizione costante con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). In questo Marcello conta moltissimo sulla collaborazione del fratello Matteo (Danilo D’Agostino), senza ancora sapere che è stato proprio lui ad averlo tradito per Guarnieri nell’affare con Hofer.

Mirella, una nuova Venere

La squadra delle Veneri, guidate da Irene (Francesca Del Fa), ha temporaneamente perso Clara (Elvira Camarrone), impegnata in una squadra di ciclismo in Francia, ma vede l’ingresso di una nuova commessa: Mirella (Giulia Sangiorgi), una ragazza madre che non crede più negli uomini. Per amore sospirano sia Agata (Silvia Bruno) che Delia (Ilaria Maren), ma i loro desideri sembrano restare illusioni. L’amore sembra illuminare la sola Elvira (Clara Danese), sempre più legata a Salvatore Amato (Emanuel Caserio), che deve scontrarsi duramente con il padre, contrario alla sua unione a causa di pregiudizi verso i meridionali.

Il misterioso Enrico

Nel magazzino, accanto ad Armando (Pietro Genuardi) e ad Alfredo (Gabriele Anagni), che cerca di nascondere il dolore per la fine della storia con Irene, inizia a lavorare Enrico Brancaccio (Thomas Santu), un uomo che cerca in tutti i modi di nascondere il proprio passato e che si troverà a dover affrontare un amore che sembra impossibile.

L’arrivo di Odile, figlia di Adelaide

La grande novità a Villa Guarnieri è l’arrivo di Odile (Arianna Amadei), la figlia ritrovata di Adelaide che ha accettato di vivere a Milano per superare il dolore dovuto alla morte dei genitori adottivi. Odile si ritrova al centro di un mondo a lei estraneo, alla ricerca di un equilibrio che possa conciliare la sua vita e le convenzioni che la circondano. A colpirla sono i forti contrasti cui è costretta ad assistere tra Adelaide, Umberto che cerca in ogni modo di riconquistarla, Tancredi (Flavio Parenti) ancora pieno di astio verso Vittorio Conti, e la cugina Marta (Gloria Radulescu), accusata di aver aiutato Matilde e Vittorio a fuggire.

La rabbia di Tancredi e la decisione di Marta

Per Tancredi ogni occasione è utile per cercare di vendicarsi dell’affronto subito. Lo stesso vale per Umberto, sempre pronto a colpire Marcello. Fino a quando Marta scoprirà le nefandezze del padre, compiendo una scelta che sembra spezzare per sempre la sua famiglia. Per Marta sarà anche il momento di scoprire che il suo cuore può battere ancora per amore.

Ciro preoccupato per Maria

La famiglia Puglisi, infine, trepida per il prossimo matrimonio tra Matteo e Maria (Chiara Russo), anche se in realtà Ciro (Massimo Cagnina) è più preoccupato per l’onore della figlia che vive in Francia. Come sempre sarà la saggia Concetta (Gioia Spaziani), sempre più impegnata nell’atelier, a trovare la soluzione per far tornare l’armonia in famiglia anche nei momenti più difficili.

Il Paradiso delle Signore 9, foto

Ecco alcune foto della nona stagione:

Il Paradiso delle Signore 9, le foto della nuova stagione Guarda le altre 34 fotografie →

Il Paradiso delle Signore 9, video

Se non potete proprio aspettare, la produzione (Aurora Tv e Rai Fiction) hanno diffuso un video con le prime immagini dei nuovi episodi: